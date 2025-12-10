El Ayuntamiento de Valladolid destina 20.000 euros a iniciar en 2026 el proyecto de espacio joven en Parquesol

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, que contará en 2026 con un volumen presupuestario de 49,4 millones de euros, casi un millón más que en 2025, y con inversiones entre las que se reserva la pequeña cantidad de 20.000 euros para "iniciar la redacción" del proyecto del tercer espacio joven de la ciudad, en el barrio de Parquesol.

El incremento supone, como ha destacado el concejal responsable del Área, Rodrigo Nieto, tras detallar el presupuesto en una reunión con los grupos municipales, un 1,97 por ciento más que en 2025, con intención de fortalecer los servicios públicos esenciales. Desde 2023, ha recalcado, el presupuesto del Área se ha incrementado un 23,36 por ciento, lo que representa 9,36 millones de euros adicionales.

El Programa de Mayores e Iniciativas Sociales contará en 2026 con 9,15 millones de euros, destinados a impulsar el Plan de Accesibilidad, la Cooperación al Desarrollo, los programas de Envejecimiento Activo en los Centros de Vida Activa y el Servicio de Estancias Diurnas, que recibe una dotación de 1,27 millones de euros. En este sentido, el Ayuntamiento mantiene un "fuerte esfuerzo inversor" en infraestructuras con obras que han comenzado en el último trimestre de 2025 y finalizarán a lo largo de 2026.

Entre ellas se han destacado la ampliación del Centro de Vida Activa (CVA) Arca Real, con una inversión de 334.179 euros; la sustitución de la cubierta del CVA Zona Este, con un presupuesto de 158.282 euros, la primera fase de la reforma del nuevo CVA Zona Centro, en el edificio que antiguamente ocupaba la escuela de arte en la calle Leopoldo Cano, con una inversión de 1.875.000 euros.

En el apartado de Juventud se destinan 20.000 euros para iniciar la redacción del proyecto del futuro Espacio Joven Parquesol.

Asimismo, se mantienen las subvenciones y convenios con entidades del tercer sector, así como las prestaciones para personas en situación de dependencia, que incluyen ayudas para el uso de taxis adaptados, la adaptación funcional de viviendas y la adquisición de productos de apoyo.

El Programa de Intervención Social y Familia aumenta su presupuesto en un 1,50 por ciento, alcanzando los 36,39 millones de euros, con el objetivo de intensificar la atención a las personas y familias que más apoyo necesitan.

CRÍTICA DEL PSOE

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid considera que el presupuesto del área "evidencia la falta de rumbo político del actual gobierno municipal" pese a su incremento, aunque consideran que éste "se sostiene principalmente en el aumento de las inversiones, que crecen un 50 por ciento hasta los 2,4 millones", pero que recogen obras que ya se presupuestaron en 2024 y 2025 sin que se haya ejecutado "un euro", según aseveran.

La concejal Rafi Romero ha apuntado que el presupuesto "no fortalece la política social de la ciudad", sino que lo ve como "una operación contable que vuelve a prometer lo mismo año tras año, sin que nada ocurra".

Las obras del Centro de Vida Activa de Leopoldo Cano y la ampliación del Centro de Vida Activa Arca Real "vuelven a aparecer en las cuentas por un total de 2,2 millones, pese a que en 2025 ya se reservó 1 millón para el primero y 500.000 euros para el segundo, sin ejecución real".