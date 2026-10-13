El Ayuntamiento de Valladolid destina 2,6 millones al contrato de conservación y mantenimiento de parques y jardines

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes en Junta de Gobierno el expediente de contratación de los servicios de mejora, conservación, reparación y mantenimiento de las infraestructuras adscritas al Servicio de Parques y Jardines, con un presupuesto base de licitación de 2.598.869 euros, IVA incluido, para sus dos años de duración inicial, con posibilidad de una prórroga adicional de un año, y que permitirá actuar en todo el término municipal.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, incluye las áreas de juegos infantiles y los elementos biosaludables, el mobiliario urbano, las fuentes ornamentales y los equipos de bombeo, así como la inspección y certificación de la seguridad de las zonas infantiles.

La planificación de estos trabajos permitirá abordar tanto las tareas ordinarias de conservación como las reparaciones y mejoras que resulten necesarias para mantener las instalaciones en condiciones adecuadas.

El presupuesto anual previsto asciende a 1.299.434 euros, IVA incluido. De esta cantidad, aproximadamente 469.322 euros se destinan al mantenimiento de juegos infantiles y elementos biosaludables; 330.382 euros, al mobiliario urbano y otras infraestructuras; 470.933 euros, a las fuentes ornamentales y los equipos de bombeo; y 28.798 euros, a la inspección y certificación de las áreas de juegos infantiles.

Esta contratación tiene como objetivo garantizar unas instalaciones en mejores condiciones de uso, reforzar la seguridad de los espacios públicos y mejorar la calidad de las infraestructuras vinculadas a parques y jardines, con especial atención a las áreas de juegos infantiles.

Para ello, se apuesta por un mantenimiento preventivo más sistemático, la detección anticipada de posibles deficiencias y un mayor control técnico de las instalaciones.

CUATRO LOTES PARA MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEGURIDAD

El expediente se estructura en cuatro lotes diferenciados para organizar las actuaciones según el tipo de infraestructura.

El primero comprende al mantenimiento de las áreas de juegos infantiles y los elementos biosaludables; el segundo, el mobiliario urbano y otras infraestructuras; el tercero, las fuentes ornamentales y los equipos de bombeo; y el cuarto, la inspección y certificación de las áreas de juegos infantiles.

Entre los trabajos previstos figuran las inspecciones periódicas, el mantenimiento preventivo y correctivo, la reparación de elementos deteriorados, la limpieza y pintura, la eliminación de pintadas y la mejora de los pavimentos amortiguadores de las zonas infantiles.

También se incluyen la conservación de bancos, papeleras, vallas y pérgolas, así como el control, mantenimiento y reparación de las fuentes ornamentales y sus sistemas de bombeo.

En el caso de las áreas infantiles, el contrato incorpora actuaciones específicas para gestionar su seguridad, detectar posibles deficiencias y proceder a su subsanación.

Además, el lote dedicado a la inspección y certificación contempla el control de 200 áreas de juegos infantiles al año, con el objetivo de reforzar la supervisión técnica y contribuir a que estos espacios reúnan las condiciones de seguridad exigibles.

El Ayuntamiento de Valladolid continúa destinando recursos con esta contratación a la conservación de las infraestructuras municipales y al mantenimiento de unos espacios públicos accesibles, seguros y en buenas condiciones.

La intervención coordinada sobre los distintos elementos adscritos al Servicio de Parques y Jardines permitirá reforzar la planificación de los trabajos, mejorar la respuesta ante las incidencias y favorecer el uso y disfrute de estas instalaciones por parte de la ciudadanía.