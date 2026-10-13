Bulgaria rescata a la tripulación de un buque atacado con drones en el mar Negro y convoca a embajadora rusa

Archivo - El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, durante una visita a Francia en julio de 2026 (archivo) - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bulgaria, Ruman Radev, ha anunciado este martes el rescate de los 15 tripulantes de un buque comercial atacado con drones en el mar Negro, en las inmediaciones de las aguas territoriales búlgaras, y ha informado del hundimiento de un segundo barco en un ataque similar en la misma zona. Ante esta escalada, el Gobierno búlgaro ha convocado a la embajadora de Rusia en Sofía y ha solicitado asistencia a la OTAN y a la Unión Europea.

El primer incidente se registró de madrugada, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de Varna recibió a las 01.30 horas (hora local) una señal de socorro de un buque situado a 18 millas (cerca de 29 kilómetros) al este de la localidad búlgara de Byala. Según el relato de la tripulación, el barco recibió el impacto de tres drones aéreos en la cubierta y el casco.

Una patrulla de la Policía Fronteriza búlgara desplegada de emergencia logró rescatar a toda la tripulación, compuesta por siete ciudadanos ucranianos y ocho azeríes. El buque afectado es el 'Chelsea 3', de propiedad ucraniana, registrado en Odesa y que navegaba bajo bandera maltesa. Los marineros han sido trasladados con éxito al puerto de Varna, donde cinco de ellos están recibiendo atención médica por heridas de carácter leve.

"Este último ataque contra buques comerciales en las inmediaciones de las aguas territoriales búlgaras es absolutamente inaceptable", ha denunciado el jefe del Gobierno búlgaro a través de sus redes sociales. En este sentido, ha reconocido que las autoridades carecen de "pruebas sólidas y claras" para acusar formalmente a una parte concreta, pero ha matizado que "la lógica sugiere que el resultado beneficia a la Federación Rusa", motivo por el cual ha convocado para este mismo martes a la embajadora rusa en el país, Eleonora Mitrofánova.

Además, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad del Consejo de Ministros, las autoridades búlgaras han recibido información sobre el impacto contra un segundo buque situado a 17 millas (unos 27 kilómetros) al este de Krapets. Según los reportes del Gobierno, este segundo barco se ha hundido y, hasta el momento, solo se ha podido rescatar a un miembro de la tripulación.

Ante la gravedad de estos acontecimientos, Sofía ha notificado de urgencia los ataques a sus representantes permanentes ante la UE y la OTAN. Asimismo, el primer ministro ha asegurado tener programada una conversación con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.