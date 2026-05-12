El Ayuntamiento de Valladolid estrena cuatro máquinas de limpieza financiadas por la Junta, con 941.682 euros

El director de Administración Local de la Junta en funciones, la delegada territorial de la Junta en Valladolid, el consejero de la Presidencia en funciones, el alcalde de Valladolid y el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha recibido recientemente tres barredoras y una fregadora con un coste total de 941.682 euros, aportados por la Junta de Castilla y León como parte de los mecanismos de Cooperación Económica Local, con los que el servicio de Limpieza del Ayuntamiento ha renovado ya en lo que va de mandato 25 nuevos vehículos y sumará diez más en lo que queda de 2026.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, han presentado estas nuevas máquinas en la plaza Millán Santos del barrio de Las Delicias, acompañados por el director de Administración Local, Emilio Arroita, y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso.

La Junta ha financiado estas adquisiciones a través de la Cooperación Económica Local General con un importe de cerca de 950.000 euros, concretamente 941.682 euros.

La financiación autonómica para la adquisición de este lote de camiones corresponde a una de las líneas de subvenciones que la Consejería de la Presidencia destina a los municipios castellanos y leoneses, entre ellos a los de más de 20.000 habitantes, que generalmente son los que poseen una mayor amplitud en las competencias que gestionan.

Concretamente, dentro de esos fondos, a Valladolid en 2026 le corresponden 2,44 millones de euros de los cuales puede destinar 518.000 euros para gastos generales y cerca de 1,93 millones de euros para inversiones. En los que se enmarcan los 941.682 euros que han aportado para las nuevas máquinas del Servicio de Limpieza.

En este sentido, Carnero ha puesto en valor "la cooperación institucional entre la Administración Autonómica y la Local en aras de prestar un mejor servicio a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida".

Las tres barredoras y la fregadora se suman al parque de vehículos del servicio de Limpieza, que cuenta con 140 en total, y de los cuales el Ayuntamiento de Valladolid ha renovado 25 en los que va de mandato, mientras que a lo largo de 2026 prevén recibir otros diez más y seis adicionales antes del final del mandato.

Por lo tanto, ha destacado Carnero, en este mandato, este equipo de Gobierno habrá realizado una incorporación de 41 vehículos al servicio de limpieza que era necesario "acometer".

Las tres barredoras son autopropulsadas con motor diésel Euro6 E de 4 cilindros con 160 caballos de potencia y 580 Nm de par motor, han supuesto una inversión de 712.387 euros.

La velocidad máxima en desplazamiento es de 40 kilómetros por hora, transmisión hidrostática con dos velocidades: desplazamiento y trabajo. Poseen una capacidad de aspiración de 18.234 metros cúbicos por hora y albergan una tolva de recogida de residuos, fabricada en acero inoxidable, con capacidad de 5 metros cúbicos, así como un ancho de barrido de 2,2 metros y un depósito de 600 litros de agua.

La flota del Servicio de Limpieza que cuenta con otras 17 barredoras de estas características, con tolva de recogida de residuos de capacidad de 4 metros cúbicos o superior.

La fregadora autopropulsada con motor diésel Euro 6 de cuatro cilindros con 84,3 caballos de potencia y 270 Nm de par motor, ha supuesto una inversión de 229.295 euros.

El peso de esta máquina es de 5.000 kilogramos, con velocidad de desplazamiento máxima de 40 kilómetros por hora, transmisión hidrostática con dos velocidades, de desplazamiento y trabajo.

COOPERACIÓN DE LA JUNTA CON LOS MUNICIPIOS

La Consejería de la Presidencia mantiene una cooperación económica estable y consolidada con los grandes municipios de la Comunidad. Así, en 2026 los municipios de más de 20.000 habitantes recibirán más de 16,2 millones de euros. Estos fondos se distribuyen entre los 16 grandes municipios de Castilla y León de forma objetiva y acordada en el seno de la Federación Regional de Municipios y Provincias, atendiendo a una cantidad fija común y a criterios de población.

De esa cuantía total, 12,8 millones de euros corresponden al Fondo de Cooperación Económica Local General para inversiones municipales, mientras que otros 3,4 millones de euros proceden de la participación en los impuestos propios de la Comunidad y podrán destinarse libremente por los ayuntamientos a sus gastos y necesidades generales.