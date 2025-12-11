El Ayuntamiento de Valladolid habilita entre el 2 de enero y el 1 de febrero las Zonas de Estudio Nocturno para jóvenes

El Ayuntamiento de Valladolid habilita un año más las Zonas de Estudio Nocturno para jóvenes - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid habilitará entre el 2 de enero y el 1 de febrero las Zonas de Estudio Nocturno para jóvenes tanto en el Espacio Joven Norte como en el Espacio Joven Sur, una iniciativa destinada a ofrecer a estudiantes un espacio tranquilo, seguro y adaptado para preparar los exámenes del periodo de evaluación de invierno.

El servicio permite reforzar los horarios habituales de apertura de las bibliotecas y salas de estudio municipales con un servicio nocturno ampliado que permitirá estudiar durante la noche y la madrugada en los Espacios Jóvenes de la ciudad.

Las instalaciones permanecerán abiertas en horario nocturno los lunes de 22.00 a martes a las 08.30 horas; los martes de 22.00 a miércoles a las 08.30 horas; los miércoles de 22.00 a jueves a las 08.30 horas; los jueves de 22.00 a viernes a las 08.30 horas; los viernes de 22.00 a sábado a las 08.30 horas y los sábados de 22.00 a lunes a las 08.30 horas.

Desde la puesta en marcha de este servicio con el actual equipo de Gobierno, el número de jóvenes estudiantes que lo han utilizado asciende a un total de 2.770.