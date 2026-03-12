El Ayuntamiento de Valladolid iluminará de verde la Cúpula del Milenio y la Casa Consistorial en el Día del Riñón

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y la presidenta de Alcer Valladolid, Carmen Martín. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid iluminará de verde la Cúpula del Milenio y la Casa Consitorial este jueves, 12 de marzo, cuando se celebra el Día Mundial del Riñón, para dar visibilidad a la enfermedad renal crónica.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y Carmen Martín, la presidenta de la Asociación para la lucha contra enfermedades renales de Valladolid (Alcer Valladolid) han querido dar visibilidad a la enfermedad renal crónica y han dado a conocer la conmemoración de este día para trasladar a los ciudadanos información sobre una enfermedad que afecta al 15 por ciento de la población.

Con motivo del Día Mundial del Riñón, profesionales sanitarios y pacientes piden seguir potenciando la prevención y la detección precoz para frenar el avance de la enfermedad renal crónica, que afecta a 7 millones de españoles y supone que cada 2,5 minutos una persona muera en Europa.

La Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Federación Nacional Alcer de pacientes renales, junto a otras organizaciones sanitarias piden un mayor empuje para darle visibilidad a esta enfermedad que ya afecta al 15 por ciento de la población y, de seguir su ritmo de crecimiento actual, se convertirá en la quinta causa de muerte en el país en el año 2040.

El Ayuntamiento de Valladolid, en el marco del Plan Municipal de Salud, colabora con distintas asociaciones de autoayuda como Alcer, que trabajan con personas con diferentes problemas de salud, lo que permite que estas asociaciones puedan prestar apoyo a las personas diagnosticadas, así como promover hábitos de vida saludable para reducir el número de personas que desarrollan la enfermedad o mejorar la calidad de vida de las personas ya diagnosticadas.

Por ello, considera de gran interés dar visibilidad tanto a la enfermedad como apoyar a Alcer, que, de manera desinteresada, presta apoyo a aquellas personas diagnosticadas con una enfermedad renal crónica que soliciten su apoyo.