Ayuntamiento de Valladolid inaugurará la iluminación navideña el jueves 27 en San Pablo y Fuente Dorada

El Ayuntamiento de Valladolid encenderá la iluminación navideña el próximo jueves, 27 de noviembre, con un acto inaugural en la plaza de San Pablo a las 19.00 horas y el encendido oficial a las 19.30 horas en la plaza de la Fuente Dorada.

Como han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la ciudad comienza la cuenta atrás para iluminar las calles y plazas de la ciudad con el encendido navideño.

El próximo jueves 27 de noviembre tendrá lugar el acto inaugural y este año se llevará a cabo en una nueva ubicación, ya que la plaza de San Pablo tomará el relevo de la plaza de Portugalete, donde se realizó este acto en 2024.

Junto al Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid, la Plaza acogerá un espectáculo navideño.

A continuación, y alrededor de las 19.30 horas, se celebrará el encendido oficial en la Plaza Fuente Dorada, donde se ubica el proyecto de decoración y alumbrado promovido por Caja Rural de Zamora.

Durante las próximas semanas, el horario de iluminación de la ciudad comenzará a las 18.00 horas hasta las 22.00 horas. A partir del 19 de diciembre y hasta el 6 de enero se prolongará el encendido hasta las 22.30.

La Plaza Mayor y las calles adyacentes como Santiago, Pasión, Calixto Fernández de la Torre y Lencería, Plaza de Portugalete, la calle Ferrari, la Plaza Fuente Dorada, Plaza San Pablo, Plaza Rinconada y Plaza del Salvador se iluminarán entre las 18.00 horas y la medianoche hasta el día 18 de diciembre y, a partir del día 29 se retrasará el apagado a la 1 de la madrugada. En todos los casos las luces se mantendrán hasta el 6 de enero.

El espectáculo de luz y sonido de la calle Santiago tendrá dos pases diarios, a las 19.30 y 20.45, entre el 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 y entre el 19 de diciembre y el 6 de enero se añadirá un pase más a las 18.30 horas-

Además, contará con un pase extraordinario a las 18.30 horas los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025.

Por su parte, el espectáculo de la Plaza Portugalete contará con dos pases diarios del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 2025 a las 19.00 y 20.00 horas y tres pases del 21 de diciembre al 6 de enero a las 19.00, 20.00 y 21.15 horas.

También contará con un pase extraordinario a las 21.15 horas los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025. Además, el 18 de diciembre se añadirá un tercer pase a las 22.00 y los días 19 y 20 de diciembre, a las 21.45.

Por su parte, la fachada de la Iglesia de San Pablo contará con un espectáculo de videomapping llamado 'La Controversia' los días 6 y 7 de diciembre a las 20.30, 21.15 y 22.00 horas.