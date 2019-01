El Ayuntamiento de Valladolid incrementa su presupuesto en un 0,9%

Actualizado 26/12/2018 14:13:05 CET

El alcalde subraya que se ha logrado "más acuerdo que nunca" entre PSOE, VTLP y Sí Se Puede, pese a ser año electoral

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid y de sus entidades dependientes para el año 2019 será de 341.551.445 euros, de los cuales 285.866.990 euros corresponden al propio Consistorio, que experimenta un incremento del 0,91 por ciento con respecto a 2019, lo que en el total consolidad es del 1,3 por ciento.

El anteproyecto de las cuentas de 2019 se ha presentado este miércoles en una extensa rueda de prensa en la que, además del alcalde, Óscar Puente, y los concejales del equipo de Gobierno, ha intervenido también la portavoz del Grupo Municipal de Sí Se Puede, Charo Chávez, ya que como ha subrayado el regidor, este año, pese a ser electoral, se ha logrado "más acuerdo que nunca" ya que los ediles de esta formación han participado en la elaboración de los presupuestos desde finales del pasado verano.

Óscar Puente ha destacado que se trata de un presupuesto "como todos los anteriores, equilibrado y que cumple los requisitos de estabilidad financiera" y que, además, continúa con la promoción de políticas sociales, en la consolidación del fomento del empleo, la mejora de la calidad de los servicios públicos y un "apoyo especial" para el transporte público o la cultural.

La novedad ha sido la presencia del Grupo de Sí Se Puede, que otros años votaba favorablemente el Presupuesto en el Pleno después de la inclusión de enmiendas, en el trabajo previo sobre el Presupuesto, en el que Charo Chávez ha reconocido que han participado desde finales del pasado verano.

En este sentido, Óscar Puente ha querido "echar la vista atrás" a hace cuatro años cuando "algunos auguraban que este acuerdo de Gobierno no iba a salir bien", pero se ha demostrado que no sólo se han aprobado los presupuestos en los tres años anteriores, sino que para 2019, año electoral, no se han producido esas diferencias entre los tres grupos que conforman "la mayoría".