El Ayuntamiento de Valladolid justifica con la prevista bajada de temperaturas no haber cerrado el centro al tráfico

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha explicado este miércoles que la decisión de, ante la situación de elevada contaminación atmosférica en la ciudad, se ha decidido restringir sólamente la velocidad máxima permitida en el centro de la ciudad, en lugar de cerrar el tráfico, debido a la previsión de que el viernes 24 bajen las temperaturas, un factor que ha considerado determinante para la evolución de la presencia de ozono en la atmósfera.

García Pellitero, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que la reducción de la velocidad máxima es una de las medidas previstas en el Plan de Acción en situaciones de contaminación atmosférica y así "unas veces se ha restringido el acceso al centro y otras veces se ha restringido la velocidad máxima".

La decisión de optar por la limitación de velocidad, ha explicado el concejal del PP, se ha tomado ante la previsión de que "sólo" habrá "dos días más de episodio de altas temperaturas", pues considera que es el factor que "afecta principalmente" a la elevación de los niveles de ozono.

Como ya el viernes "empiezan a descender las temperaturas" --la Aemet prevé máximas de 32 grados en Valladolid-- y el sábado se desploman --máximas de 27-- el área de Medio Ambiente considera que la reducción de la velocidad máxima será "suficiente para estos dos días".