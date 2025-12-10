El Ayuntamiento de Valladolid lanza la app 'Escuch-Arte' para hacer la arquitectura escultórica accesible

Presentación de la app 'Escuch-Arte' en el Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha lanzado la app 'Escuch-Arte', un proyecto "pionero" y "novedoso" para hacer la arquitectura escultórica de la ciudad accesible a las personas con discapacidad visual o auditiva a través de una audioguía.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado este miércoles, 10 de diciembre, este proyecto en el que han participado el Ayuntamiento, Fundación ONCE y el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), centro asesor del Real Patronato sobre la discapacidad, gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid.

La app, disponible tanto para Android como para iOS, es una iniciativa "novedosa" a nivel nacional en el ámbito de la accesibilidad a espacios culturales al ofrecer la posibilidad de recorrer puntos de interés de la ciudad con información en audiodescripción o por escrito.

En concreto, funciona al combinar la tecnología de geolocalización con contenidos audiodescritos de la arquitectura monumental de Valladolid, de manera que permite que cualquier persona, y especialmente población "vulnerable", puedan conocer las principales esculturas.

Así, cuando una persona recorre las calles de la capital vallisoletana, la app reconoce dónde se encuentra el usuario y activa el audio correspondiente a la escultura más cercana, con una descripción objetiva de la misma, además de datos históricos y artísticos.

'Escuchar-Arte' cuenta, inicialmente, con dos rutas que recogen 20 monumentos. La primera incluye el Monumento a Colón, Fuente de la Fama, el Fotógrafo del Campo Grande, la estatua de Miguel Delibes, la dedicada a José Zorrilla, el monumento a los Héroes de Alcántara, el Encuentro en la Plaza de Madrid y la Bola del Mundo de plaza España.

La segunda ruta está compuesta por la estatua de San Pedro Regalado, la Alegoría de los Gremios en Fuente Dorada, el Cofrade-Luz, la esfinge de Miguel de Cervantes, la Fuente de Los Colosos, el moumento 'Lo profundo es el aire' de Cadenas de San Gregorio, las estatuas de Felipe II, Don Juan Tenorio embozados, la estatua de Rosa Chacel, la de Jorge Guillén y la infancia, El Comediante y el Conde Pedro Ansúrez.

Dos "voces de lujo" y "muy reconocibles" en la ciudad son las encargadas de entonar el audio disponible en la app, las de los periodistas Marta Bermejo y Fernando Puga, tal y como ha destacado Carvajal, si bien los usuarios pueden optar también por una voz sintética, así como por modular la velocidad de locución.

Junto al audio, la herramienta, disponible de forma completamente gratuita, ofrece texto con la información pertinente sobre los monumentos y una imagen de los mismos. De esta manera, puede servir también como guía para cualquier usuario.

Carvajal espera que esta app sea la "primera semilla" de una plataforma que albergue "todos los espacios" de la ciudad para "facilitar la vida" a vecinos y visitantes", así como convertir a Valladolid en un lugar "cada vez más accesible".

En este contexto, ha ensalzado la apuesta del Consistorio por este proyecto "ilusionante" que se ha desarrollado en "dos años", de forma "coral" en colaboración con diferentes instituciones, una iniciativa en la que la edil ha trabajado en s u intención por poner a las personas en el "centro de la política".

Por su parte, el director gerente de CESyA, Israel González Carrasco, que ha desarrollado la app, ha reivindicado que la tecnología puede ser una "herramienta integradora" para garantizar el "acceso a la cultura", que es un "derecho fundamental, no un lujo".

Igualmente, el delegado de la ONCE en la Comunidad, Ismael Pérez, entidad que ha financiado el proyecto, ha dado la "enhorabuena" a quienes lo han desarrollado y ha puesto en valor la iniciativa de la Concejalía de Educación y Cultura.