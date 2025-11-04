Ayuntamiento de Valladolid lanza una campaña informativa sobre el patinete antes de comenzar a sancionar el 1 de enero

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, muestra el díptico de la campaña 'Valladolid: patinete seguro' en la rueda de prensa que ha ofrecido. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha una campaña divulgativa para los dos próximos meses destinada a informar a los ciudadanos sobre la nueva normativa que regulará el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, todo ello antes de que se comience a sancionar, previsiblemente, el 1 de enero por el incumplimiento de la obligatoriedad de formalizar un seguro de responsabilidad civil.

El equipo de Gobierno ha presentado la iniciativa 'Valladolid patinete seguro' en la Mesa de la Seguridad Vial, presidida este martes por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y en la que han participado varios concejales del equipo de Gobierno, representantes de otros grupos municipales así como de las administraciones y de la sociedad civil.

La campaña, que comienza esta semana, incluye la distribución de un díptico informativo con las principales normas que deberán cumplir los usuarios, como son el uso obligatorio de casco y de chaleco reflectante, la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil, el registro municipal de los vehículos y la prohibición de circular por las aceras.

Se instalarán carteles divulgativos en los centros cívicos, institutos, aparcamientos de bicicletas y zonas de gran afluencia, y los autobuses municipales de Auvasa colaborarán en la difusión con mensajes informativos en su flota y con la exhibición de un spot en los vehículos que tienen pantallas.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado el carácter pedagógico y preventivo de la campaña para que todos los ciudadanos conozcan las normas y las asuman como una responsabilidad compartida.

Tras la aprobación y entrada en vigor de la nueva Ordenanza de movilidad en bicicleta y vehículos de movilidad personal y la aprobación de nuevas regulaciones en ámbito estatal, el Ayuntamiento mantiene durante estos dos meses un periodo exclusivamente informativo, con esta nueva campaña.

Por ello, no se impondrán sanciones durante este periodo de adaptación y hasta el 1 de enero de 2026. El objetivo es facilitar que todos los usuarios conozcan las normas antes de su aplicación obligatoria.

Carnero ha incidido en la apuesta de su equipo de Gobierno por la movilidad "de convivencia", que como ha recalcado tiene que ser "segura". Por lo que "el cumplimiento de la normativa es la mejor garantía para una convivencia pacífica en nuestras calles", ha afirmado.

PREOCUPACIÓN POR LA CRECIENTE SINIESTRALIDAD

El alcalde ha señalado que los datos de siniestralidad de los tres primeros trimestres de 2025 son "positivos", pero la aspiración del Gobierno municipal es "llegar a una reducción total". Eso sí, ha señalado una mayor preocupación en ámbitos como el consumo de alcohol y drogas o el uso del móvil mientras se conduce un VMP, elementos que actualmente juegan "más en contra de la seguridad vial".

Según los datos de la Policía Municipal, los accidentes con patinetes eléctricos pasaron de 70 en 2022 a 112 en 2024. En muchos de estos casos, los siniestros no sólo a los propios usuarios de los VMP, sino también a peatones y ciclistas, que en 2025 representan casi la mitad de los afectados.

Durante los tres primeros trimestres de 2025, la Policía Municipal de Valladolid ha registrado 81 siniestros viales con (VMP), de los cuales 12 requirieron atestado por implicar daños personales o materiales de consideración.

AUMENTAN LAS DENUNCIAS ç

En paralelo, se han formulado 431 denuncias relacionadas con la conducción de VMP. Destacan las 264 por circular por aceras o zonas peatonales, 76 por uso de auriculares y 49 por manipular el teléfono móvil.

Además, se han tramitado 21 denuncias por consumo de alcohol y otras 21 por drogas, cifras que alertan sobre conductas de riesgo especialmente preocupantes entre los usuarios más jóvenes.

Esta campaña, según el alcalde, "se vuelca en concienciar sobre la responsabilidad que conlleva circular en VMP y recordar que la seguridad comienza por el respeto a las normas". "No es una norma restrictiva, es una norma protectora: protege a los usuarios del patinete y a todos los que comparten con ellos la vía pública", ha indicado Carnero.

JÓVENES

El alcalde también ha subrayado la importancia de implicar a los más jóvenes en el cambio cultural hacia una movilidad responsable pues "muchos usuarios de patinete son jóvenes, y esta campaña también se dirige a ellos".

La campaña hace hincapié en los llamados 'conductores tecnológicos', aquellos usuarios que combinan la movilidad con el uso de dispositivos electrónicos. El Ayuntamiento recuerda que está terminantemente prohibido manipular el teléfono móvil o portar auriculares (o cualquier otro sistema de comunicación como casco con Bluetooth o similares) mientras se conduce un VMP.

Ambas prácticas distraen la atención y multiplican el riesgo de accidente.

"Queremos que los nuevos conductores tecnológicos sean conscientes de que la conectividad no puede estar reñida con la seguridad. Patinetes eléctricos y otros VMP son medios de transporte modernos, pero requieren la atención total al entorno y el cumplimiento estricto de las normas", ha precisado Carnero.

COLABORACIÓN CON COMERCIOS Y PLATAFORMAS

El Ayuntamiento ha contado con la implicación de los establecimientos de venta de patinetes eléctricos de la ciudad y de su alfoz, que distribuirán los dípticos informativos entre los compradores.

"Valoramos su colaboración, porque su papel es esencial en la difusión de las normas, recomendaciones y sanciones relacionadas con el uso de los VMP en Valladolid", ha manifestado el alcalde.

PÁGINA WEB

La nueva ordenanza de movilidad incorpora además la creación de la plataforma digital 'Valladolid Patinete Seguro' (www.valladolidpatineteseguro.es), una web con la normativa detallada, zonas de circulación autorizadas, sanciones aplicables y un mapa interactivo que facilita la comprensión de las nuevas reglas.

El Ayuntamiento refuerza con esta campaña su compromiso con una movilidad más humana, segura y sostenible, donde la tecnología y la información se ponen al servicio de la seguridad ciudadana.

MESA DE LA SEGURIDAD VIAL

En la reunión de este órgano municipal se ha abordado también el trabajo en el proyecto de entornos escolares seguros, con el objetivo de incidir en los colegios de Valladolid para "procurar que la seguridad vial esté lo suficientemente calmada como para permitir que puedan acudir a sus centros los alumnos".

El Ayuntamiento ha actuado ya en cinco entornos de centros escolares y trabaja para poner en marcha otras tres actuaciones.

También se ha hablado de cómo se ha trabajado para reducir los problemas de visibilidad en cruces y pasos de peatones, con actuaciones de la Concejalía de Tráfico y Movilidad en 73 puntos y en 17 pasos concretos.

Asimismo, se ha dado a conocer en la Mesa de Seguridad Vial que el próximo 16 de noviembre, cuando se conmemora el Día Mundial de Recuerdo de las Víctimas de Tráfico, se inaugurará el monumento que se instalará en la Plaza de Portugalete en recuerdo de las víctimas por estos siniestros.