El Ayuntamiento de Valladolid no colocará bandera alguna en su balcón aunque iluminará su fachada con colores LGTBI

El alcalde del PP preside el acto institucional en el que no ha participado Vox, parte del equipo de Gobierno

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este miércoles el acto institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBI sin la presencia de los concejales del equipo de Gobierno que forman parte de Vox y sin pancarta reivindicativa en el balcón, algo que como ha precisado el alcalde del PP, Jesús Julio Carnero, se mantendrá para cualquier tipo de mensaje o reivindicación.

El nuevo regidor vallisoletano ha presidido este miércoles por primera vez el acto institucional, acompañado por el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, y con presencia de gran parte los concejales de la corporación municipal a excepción de los tres ediles de Vox, que forman parte del equipo de Gobierno, y del exalcalde socialista y presidente del Grupo Municipal del PSOE, Óscar Puente.

El acto, como ha explicado Carnero, al igual que la programación de actividades impulsadas por el Ayuntamiento en estos días estaban ya "diseñados" por el equipo de Gobierno anterior, formado por el PSOE y VTLP, pero los actuales dirigentes municipales, según el primer edil, quieren dejar claro su "compromiso" con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI con el hecho de haber mantenido esta celebración.

Eso sí, la ausencia de los tres ediles de Vox, socios de gobierno del PP en el Ayuntamiento vallisoletano, ha marcado en cierta manera el acto, e incluso el propio regidor, durante la intervención con la que ha cerrado la sesión, ha reconocido que existe una cierta discusión en un tema importante.

Aunque Carnero se ha referido más a la no colocación de la bandera LGTBI o una pancarta en referencia al movimiento en el balcón de la Casa Consistorial que a la ausencia de sus socios de gobierno en el acto.

El alcalde 'popular' ha explicado que el Ayuntamiento "no va a volver a poner ningún tipo de pancarta o bandera de ningún tipo sea la que fuere", pues lo considera una decisión en la que se aplica "igualdad de trato", al tiempo que se ha referido a que ha habido sentencias judiciales que "hablan de la no posibilidad de establecimeinto de estas banderas en edificios oficiales".

Eso sí, ha garantizado que esta tarde y noche el Ayuntamiento procederá a iluminar con los colores del arcoiris, que representan a la comunidad LGTBI, tanto la fachada de la Casa Consistorial como la Cúpula del Milenio y uno de los espacios jóvenes de la capital.

DISCULPA DEL ALCALDE

El alcalde ha lamentado en modo de disculpa que el primer acto en el que se pone en práctica esta forma de proceder por parte del nuevo equipo de Gobierno sea con el colectivo LGTBI, pues ha defendido el compromiso que ha mantenido "en otras instituciones" en este sentido.

"Mi compromiso no varía, el Ayuntamiento esta tarde noche estará iluminado con los colores de su colectivo", ha enfatizado, después de manifestar, con una mención a unas palabras del Papa Francisco, que tanto él como sus gestiones políticas en el Ayuntamiento apostarán más por "la cultura del encuentro" que por la "cultura del descarte"

El acto había comenzado pasadas las 12.00 horas de este miércoles con la lectura por parte de los portavoz de PP, PSOE y Valladolid Toma la Palabra --Blanca Jiménez, Pedro Herrero y Rocío Anguita-- del manifiesto distribuido por la Federación Española de Municipios y Provincias a los ayuntamientos que lo han solicitado.

En el mismo, se ha mostrado el compromiso del Ayuntamiento con la "defensa nítida" de la igualdad de derechos de las personas del colectivo LGTBI.

A continuación, el protagonismo ha sido para la asesora de Atención a la Diversidad en el equipo de Orientación Educativa Multiprofesional para la Equidad Educativa de la Consejería de Educación de la Junta, María Eugenia Martín Domínguez, 'Yeny', que ha ofrecido su testimonio en el manifiesto que habitualmente se lee en estos actos.

Tras saludar a "todos, todas y todes", Martín Domínguez ha repasado su trayectoria como mujer lesbiana que considera que forma parte de la "generación del armario", que comenzaba a vivir su identidad sexual "fuera de los espacios privados".

Así, en el año 2000 comenzó a participar en el asociacionismo LGTBI en la Fundación Triángulo y fue una de las impulsoras de la muestra de cine Cinhomo o de los primeros actos del Orgullo en la ciudad vallisoletana en 2002, mientras que unos años después puso en marcha junto a su compañero José Luis Casado actual presidente de Fundación Triángulo, pusieron en marcha la asociación Dialogasex para promover la salud sexual.

En los últimos años ha desarrollado una importante labor como pedagoga terapéutica que ofrece acompañamiento a alumnado LGTBI y en los últimos tiempos especialmente a menores "en situación de transexualidad", por lo que ha querido reivindicar el valor de estos chavales, a quienes considera "héroes y heroinas"

Martín Domínguez ha destacado los "muchos" avances que ha visto el colectivo LGTBI en estas dos últimas décadas, pero también ha advertido de que en los últimos años esas mejoras "conviven" con la proliferación de grupos y partidos políticos que se mantienen "en la negación de derechos" al colectivo.

Además, ha aprovechado para recordar que todavía "faltan pasos" que dar para lograr una igualdad efectiva de derechos en Castilla y León, pues considera que es necesaria una ley de derechos LGTBI en la comunidad, un protocolo de acompañamiento a menores trans o una herramienta para que el profesorado pueda atender mejor al alumnado de este colectivo.

'Yeni', como es conocida esta pedagoga, ha querido también agradecer al equipo de Gobierno saliente que impulsara la celebración de este acto institucional y también al nuevo gobierno municipal por "mantenerlo".

El final de su discurso ha sido respondido por una prolongada ovación por parte del público, entre el que se encontraban representantes de numerosas entidades del colectivo y también de organizaciones sociales, sindicatos y la federación vecinal.

El alcalde ha aprovechado ese momento para felicitar a Martín Domínguez por su intervención y, junto al concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales le ha entregado un obsequio de parte del Ayuntamiento.

El acto ha contado con actuación musical en la que una soprano y una pianista han interpretado los temas 'Mujer contra mujer', de Mecano, y 'Somewhere over the rainbow', que interpretó por primera vez Judy Garland en la película El Mago de Oz.