El Ayuntamiento de Valladolid pide que se retransmitan las tres reuniones de la SVAV este lunes

Archivo - Reunión de la SVAV en 2024 con la presencia del ministro de Transportes, Óscar Puente. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este viernes que ha trasladado a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) que no tiene objeción a que se retransmita la reunión de la Junta General Extraordinaria que se celebra este lunes, en la que se prevé que el Ministerio de Transportes plantee la denuncia del convenio ferroviario y la disolución de la entidad, siempre y cuando se haga igual con las otras dos reuniones previas en relación al proyecto ferroviario de la ciudad.

De esta manera, el Ayuntamiento vallisoletano se pronuncia sobre el escrito dirigido al presidente de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad por varios colectivos, en el que se solicita la retransmisión íntegra y en directo de la próxima Junta General extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, prevista para la tarde del lunes.

El Ayuntamiento de Valladolid señala que ha dado traslado a la Secretaría General de Adif de que no tiene "objeción" a la retransmisión del encuentro, previsto para las 17.30 horas del lunes, pero "condicionado a que también se retransmitan íntegramente y en directo la Comisión de Seguimiento del Convenio y la sesión del Consejo de Administración" de la entidad.

Estas citas están convocadas de manera previa a la Junta General extraordinaria de Accionistas, a las 16.30 y las 17.00 horas, respectivamente.

Cabe recordar que la intención anunciada por parte del ministro de Transportes y exalcalde socialista de la ciudad, Óscar Puente, de disolver la SVAV, está motivada por la falta de acuerdo con el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, que insiste en replantear el convenio para realizar un soterramiento de las vías.