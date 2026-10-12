El Ayuntamiento de Valladolid, premiado por la calidad de sus Servicios Sociales

VALLADOLID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha sido distinguido con el Premio Anual en la modalidad de Institución Pública 2026 otorgado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales , un galardón con el que se reconoce la labor desarrollada en el ámbito de los servicios sociales municipales.

El premio se ha concedido por unanimidad a cinco ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, los que han obtenido las mejores puntuaciones en el Índice DEC Local, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Montilla, Fuenlabrada y Barcelona, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La entrega oficial del galardón tendrá lugar el próximo 5 de noviembre, a las 13.00 horas, en el marco del XXXIII Congreso anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que se celebrará en el Centro Cívico La Serna de Fuenlabrada (Madrid).

Con este premio, la entidad reconoce a las instituciones públicas que destacan por su gestión y su compromiso con la justicia social, así como por su contribución a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

Este reconocimiento sitúa a Valladolid entre los municipios de más de 20.000 habitantes destacados por el desarrollo y la gestión de sus servicios sociales, de acuerdo con los indicadores evaluados por la entidad.

Esta evaluación se ha realizado de acuerdo con el Índice DEC Local que constituye la base del reconocimiento y se utiliza como herramienta que analiza más de treinta indicadores objetivos, basados en datos oficiales, para evaluar los servicios sociales municipales.