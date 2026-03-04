El Ayuntamiento de Valladolid programa 75 actividades por el 8M con el lema 'Más libertad, más igualdad'

El Concejal De Personas Mayores, Familia Y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, Y Miembros De La Concejalía En La Presentación Del Programa Del 8M. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid conmemorará el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, con un programa compuesto por 75 actividades y bajo el lema 'Más libertad, más igualdad', y que secunda la manifestación convocada a las 12.00 horas del domingo.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha presentado este miércoles, 4 de marzo, el programa elaborado por el Consistorio bajo un lema que busca "poner encima de la mesa" la libertad como "principio fundamental para el desarrollo personal y colectivo de todas las personas".

El programa tiene como carátula el cartel elegido por el Ayuntamiento para este día, una ilustración de la artista vallisoletana Sara Vega que pretende "reforzar el mensaje comunitaria hacia una sociedad justa e igualitaria", ha destacado Nieto.

Como acto central, el Ayuntamiento celebrará un evento institucional este viernes, 6 de marzo, a las 10.30 horas en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial. La cita estará presidida por el alcalde, Jesús Julio Carnero, y contará con la participación de los grupos municipales que lo deseen.

En el acto, se leerá el manifiesto elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el 8M, una tarea que llevará a cabo en esta ocasión la doctora en Medicina, médica de familia e internista, María del Carmen Fernández Alonso, quien cuenta con experiencia en abordar de forma directa la violencia contra la mujer desde la consulta.

La experta en salud, violencia machista y formación de profesionales, recibirá así un reconocimiento institucional en el marco de la cita, en la que también se reconocerá a la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León.

Posteriormente, el acto institucional concluirá con la actuación musical de la vallisoletana Rocío Torío, quien presentará su primera álbum en solitario, 'El día que compré flores'.

Ya el 8 de marzo, se desarrollará la Manifestación por 8M, convocada por la Coordinadora de Mujeres por Valladolid, una protesta que arrancará a las 12.00 horas desde la plaza Fuente Dorada para acabar en la plaza Mayor, donde se leerá el manifiesto.

Por otro lado, el programa cuenta con numerosas actividades, entre las que destaca la proyección este jueves, 5 de marzo, del cortometraje 'Panorama' en la Casa Revilla a partir de las 19.30 horas.

Tras la proyección, tendrá lugar una charla-coloquio con la directora vallisoletana Margo García y la protagonista, Rocío Suárez de Puga, un encuentro que estará conducido por la delegada de CIMA en Castilla y León, Begoña Rodríguez Díaz.

El resto de actividades, como talleres, espectáculos, proyecciones, concursos o exposiciones, entre otros, se pueden consultar en la web https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/acto-8m-ayuntamiento-fundamentara-bajo-lema-libertad-iguald .