Ayuntamiento de Valladolid rechaza las críticas de Ecologistas y lamentan que "mientan para confundir" al ciudadano

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha rechazado las críticas de Ecologistas en Acción que tienen, en su opinión, su origen en el "desconocimiento" del Plan de Acción por Contaminación del Aire de la Ciudad de Valladolid o en la intención de "mentir para confundir al ciudadano".

En concreto, García Pellitero ha explicado que la situación 2 se activó por la mañana, tal y como refleja la aplicación 'VallaAire', y el decreto que conlleva medidas de restricción estaba preparado para "su firma" por la tarde. "Pero los valores ya no se volvieron a superar, incluso bajaron por la tarde y, por tanto, se ha mantenido la situación de 1", ha precisado a Europa Press.

También ha puntualizado que la restricción de tráfico a la que alude la formación verde no es "total" tal y como "pretende", ya que el acceso a la zona centro --Zona de Bajas Emisiones (ZBE)-- sobre las que se aplican las medidas, está restringido para vehículos sin etiqueta y solo se prohibe la entrada a vehículos catalogados como 'B' y 'C' "nunca" a los etiqueta "0 y Eco".

"Ecologistas en Acción no conoce el Plan de Acción o simplemente miente para confundir a los ciudadanos y se les olvida decir que en caso de tener que activar las medidas los aparcamientos disosorios urbanos también son gratuitos, como siempre dando una visión parcial e interesada en estos temas que hacen que se confunda a los ciudadanos", ha zanjado.