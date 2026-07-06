Ayuntamiento de Valladolid refuerza el Programa de Inserción Laboral para mujeres vulnerables con un 39% más de cuantía

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid de ha aprobado este lunes el expediente de contratación del Programa Municipal de Inserción Laboral para mujeres en situación de vulnerabilidad, con una duración inicial de dos años y con un incremento de su presupuesto, al pasar de 136.251 euros de la edición anterior a 189.158 euros en la actual.

Según han señalado fuentes municipales, este contrato amplía la oferta formativa, refuerza las competencias digitales y consolida el acompañamiento personalizado para favorecer la inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia machista.

Este programa municipal tiene como objetivo "favorecer la autonomía económica y personal de las participantes mediante actuaciones de formación, orientación, acompañamiento e inserción sociolaboral, así como la obtención de certificados profesionales que mejoren sus oportunidades de acceso al mercado laboral".

Con este contrato, el Ayuntamiento incrementa además la inversión destinada a este recurso municipal, al pasar de los 136.251 euros del contrato anterior a 189.158 euros para los dos primeros años, consolidando una iniciativa orientada a mejorar la capacitación, la autonomía económica y la inserción sociolaboral de las mujeres participantes.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con inicio previsto el 1 de octubre de 2026, y podrá prorrogarse hasta alcanzar un máximo de cuatro años.

La contratación se estructura en cuatro lotes diferenciados, el primero de ellos sobre formación para la obtención del Certificado Profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales; el segundo, para formación para la obtención del Certificado Profesional de Gestión de Llamadas de Teleasistencia, una de las principales novedades del nuevo contrato; el tercero dedicado al desarrollo de competencias digitales aplicadas a la búsqueda activa de empleo, el uso de herramientas informáticas, la administración electrónica y la inteligencia artificial orientada a la empleabilidad

El cuarto lote se dedica a orientación laboral, elaboración de itinerarios personalizados de inserción, acompañamiento individualizado y prospección empresarial.

Cerca del 70 por ciento del presupuesto total se destina a las acciones formativas conducentes a certificados profesionales, con un refuerzo de la cualificación de las participantes y ampliando sus posibilidades de inserción laboral.

El balance de las actuaciones en este programa en 2025 refleja que atendió a 102 mujeres y llevó a cabo 122 derivaciones a recursos especializados, relacionados con la obtención de certificados profesionales, la mejora de competencias digitales y la orientación laboral.

Estos datos, según el Ayuntamiento, ponen de manifiesto el carácter complementario de las distintas actuaciones y la utilidad del programa como herramienta para favorecer la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad.

El nuevo contrato incorpora mejoras destinadas a reforzar la calidad de la intervención, entre ellas la ampliación de la oferta formativa con un nuevo certificado profesional en gestión de llamadas de teleasistencia, el fortalecimiento del acompañamiento personalizado para prevenir el abandono de los itinerarios formativos, el impulso de las competencias digitales y una mayor conexión con el tejido empresarial para facilitar el acceso al empleo.