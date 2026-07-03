El Ayuntamiento de Valladolid y Telefónica exponen su proyecto 'Pérgola' que ha atendido a 100 mayores en soledad

Presentación de la jornada 'IA al servicio de las Personas: Tecnologías que cuidan' en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y Telefónica han celebrado este viernes la jornada 'IA al servicio de las Personas: Tecnologías que cuidan', un encuentro que nace del Proyecto Pérgola, "iniciativa pionera que utiliza inteligencia artificial y biomarcadores vocales para detectar situaciones de soledad no deseada" y que ha trabajado ya con un centenar de mayores.

La jornada, que se ha celebrado en el Centro de Vida Activa de Parquesol, ha sido inaugurada por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto con la directora Territorial Centro de Telefónica, Beatriz Herranz, y ha reunido a representantes de ambas instituciones, de la Fundación Banco del Voluntariado y a personas participantes en el proyecto para reflexionar sobre el papel que puede desempeñar la innovación tecnológica al servicio del bienestar y de los cuidados.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que "la tecnología sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de las personas" y ha defendido que el proyecto 'Pérgola' constituye "un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones públicas, empresas y entidades sociales puede ofrecer respuestas eficaces a uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad: la soledad no deseada".

Con este proyecto piloto, enmarcado como ha recordado el alcalde en el I plan Contigo dedicado a atender la soledad no deseada, se ha podido identificar y atender a un centenar de mayores.

Carnero también ha recordado que Valladolid ha sido una ciudad pionera en situar esta problemática en el centro de sus políticas públicas mediante el Plan Contigo, una "estrategia integral puesta en marcha en 2024 para promover un envejecimiento activo, prevenir el aislamiento social y favorecer la autonomía de las personas mayores".

En este sentido, el alcalde ha destacado que casi el 28 por ciento de la población vallisoletana tiene más de 65 años y que una de cada cuatro personas mayores vive sola, "una realidad que exige respuestas innovadoras, pero también profundamente humanas".

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA PARA CUIDAR MEJOR

Durante la mesa redonda celebrada en el marco de la jornada, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, la Healthcare Product y Delivery Manager de Telefónica, Almudena Bonet, y el vicepresidente de la Fundación Banco del Voluntariado, José Ángel de Castro, han coincidido en señalar que la inteligencia artificial no sustituye el acompañamiento humano, sino que permite detectar antes las situaciones de vulnerabilidad y orientar mejor la intervención social.

Los participantes han defendido un modelo en el que "la innovación tecnológica complemente la labor de los profesionales y del voluntariado, reforzando la capacidad de las administraciones para ofrecer una atención más personalizada y preventiva".

PROYECTO 'PÉRGOLA'

El proyecto piloto desarrollado por el Ayuntamiento de Valladolid y Telefónica ha permitido analizar el bienestar emocional y los posibles indicadores de soledad no deseada mediante el estudio de biomarcadores vocales obtenidos durante conversaciones telefónicas realizadas a personas mayores.

Las llamadas, efectuadas por voluntarios de la Fundación Banco del Voluntariado gracias al convenio de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento, se complementaron posteriormente con actividades presenciales de participación social en los Centros de Vida Activa.

El Ayuntamiento de Valladolid considera que consolida así su apuesta por un modelo de atención a las personas mayores que integra innovación tecnológica, prevención e intervención social.

La experiencia desarrollada con el proyecto 'Pérgola' demuestra el potencial de la colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales para identificar de forma temprana situaciones de vulnerabilidad y promover un envejecimiento más activo, autónomo y acompañado.