Ayuntamiento de Valladolid vende por 1,83 millones de euros una parcela en El Peral para la construcción de 42 viviendas

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha acordado la enajenación directa por un precio de 1.833.763 euros de una parcela municipal residencial, situada en el ámbito del sector 42 de El Peral, destinada a vivienda protegida con capacidad para un máximo de 42 unidades habitacionales.

Según han informado fuentes municipales, en la sesión celebrada este martes se ha autorizado también otros dos expedientes relacionados con la vivienda, en este caso dos licencias para la transformación de locales en unidades habitacionales que permitirán crear siete apartamentos en la calle Gregorio Fernández y una vivienda en la calle Hornija.

El procedimiento de licitación de la parcela situada en El Peral se aprobó en la Junta de Gobierno del 25 de agosto de 2025 y se publicó el 28 de agosto de ese año. La convocatoria, mediante procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación, quedó desierta, circunstancia que fue declarada por acuerdo de la Junta de Gobierno del 14 de octubre de 2025.

Posteriormente, el 22 de abril de 2026, la cooperativa Terrazas de Ariza presentó una solicitud de adjudicación directa por el precio de valoración, fijado en 1.833.763 euros. El acuerdo establece que el importe de la adjudicación deberá ingresarse en un plazo máximo de tres meses.

La parcela, de titularidad municipal, contempla dos ámbitos de uso diferenciados, para viviendas unifamiliares adosadas y edificación aislada. Su destino residencial protegido permitirá incorporar suelo a la oferta disponible para la promoción de vivienda en Valladolid.

En segundo lugar, la Junta de Gobierno ha concedido licencia urbanística para modificar el complejo inmobiliario situado en el número 6 de la calle Gregorio Fernández, mediante la transformación de un local en planta baja en siete estudios con acceso desde la vía pública.

El proyecto afecta a un espacio de 285,72 metros cuadrados, ubicado en un edificio residencial en bloque y sin uso anterior. La actuación contempla las obras necesarias para su adecuación al nuevo uso y modifica el número de elementos privativos del complejo inmobiliario.

El tercer acuerdo autoriza la modificación y unión de dos locales situados en la planta baja del número 11 de la calle Hornija, en Las Delicias, para transformarlos en una vivienda con acceso desde la vía pública.

Los locales, que anteriormente estaban destinados al comercio minorista de productos alimenticios y bebidas, cuentan con superficies construidas de 27 y 42 metros cuadrados, respectivamente. El proyecto permitirá adaptar ambos espacios al uso residencial y modificar el número de elementos privativos del complejo inmobiliario.