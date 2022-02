Ayuso pide al Gobierno que deje de "marear" con continuos cambios de criterios sobre las mascarillas

SEGOVIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que el Gobierno central debería dejar de "marear" a los ciudadanos, y ha insistido en que el uso de mascarilla en espacios exteriores "no es necesaria" si el lugar no está muy concurrido.

"Nos están mareando. Primero pasaporte covid en unos sitios, en otros no, la mascarilla era importante, luego no" ha aseverado Ayuso, quien ha recordado que hace tan sólo una semana el Ministerio de Sanidad decía que las mascarillas en el exterior eran obligatoria, por lo que ha insistido en que el Gobierno central "no para de cambiar de criterio".

Así ha recordado que hace junto un año se prohibió a la Comunidad de Madrid vender test en farmacias "y ahora el único lugar donde sólo se pueden vender es en farmacias", ha dicho Díaz Ayuso, quien ha enfatizado que llevar así "dos años".

"Si nos dejan de marear a todos, mejor" ha precisado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha indicado que el uso de la mascarilla en el exterior con distancia "es innecesaria" pero que fue la excusa del Gobierno y su presidente "para justificar una conferencia antes de Navidad para mostrar que estaban haciendo algo", ha concluido.