Aznar acusa a los dirigentes de Vox de priorizar el "fracaso" del PP al no pactar y de anteponer su futuro al de España

El expresidente del Gobierno José María Aznar junto al presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un coloquio celebrado en Burgos - PP

BURGOS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que el interés fundamental de los "dirigentes populistas de la derecha en España, es decir, de Vox", es "no pactar" con el PP a diferencia de una parte "muy importante" de su electorado que quiere llegar a acuerods, puesto que en los líderes prevalece el criterio de que para ellos y su futuro es mucho más interesante el "fracaso de los 'populares' que su triunfo".

"¿Y dónde queda el interés de España?", se ha preguntado el exdirigente 'popular' durante un coloquio celebrado este martes en Burgos, para responder a esta cuestión con que esto "se ha visto cuando el PP ha puesto sobre la mesa un documento para negociar y Vox ha dicho que no". A este respecto, Aznar ha señalado que la política de "decir que no a todo no vale para nada".

En estos términos se ha expresado durante su intervención en un encuentro junto al presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, donde ha incidido en la necesidad de un PP fuerte que sea capaz de alcanzar un respaldo sólido de "al menos 170 diputados" en el Congreso, lo que le daría una mayoría necesaria para evitar tener que pactar con los de Santiago Abascal.

Una mayoría que también ha reclamado para Castilla y León y para Fernández Mañueco en las elecciones autonómicas que se van a celebrar el 15 de marzo, puesto que esta mayoría daría "estabilidad" a Castilla y León. "Cuanto más fuerte sea el gobierno aquí, mejor para la región y para España", ha profundizado.

En este sentido, Aznar ha recordado que "no hay mayor fuerza que la libertad" y ha precisado que cuando la libertad ha tenido que enfrentarse a los momentos más difíciles en la historia "siempre ha ganado porque ha habido seres humanos, hombres y mujeres que han querido ser libres".

Con respecto al fenómeno de la inmigración, Aznar ha advertido de que la inmigración actual es un "paliativo indispensable" para la economía y no puede considerarse un sustitutivo del "desastre demográfico" que atraviesa España.

En la misma línea, ha denunciado que la polarización política "impide abordar con seriedad" los debates estratégicos con los migrantes. Entre ellos, ha destacado el envejecimiento de la población, el impacto de la inteligencia artificial o la sostenibilidad del Estado de Derecho.

En relación con esta cuestión, el expresidente del Gobierno ha lamentado que en la actualidad "todo sea confrontación" y ha defendido un modelo basado en la "ley y el control estricto de las fronteras" en materia de inmigración.

Por eso ha criticado la postura que aboga "por expulsiones masivas", en referencia a las propuestas de Vox, para después señalar que prescindir de la mano de obra extranjera "supondría el cierre inmediato" de empresas, instalaciones y explotaciones agrícolas que dependen de estos trabajadores.

"SEGUIR EN EL PODER"

Asimismo, el expresidente del Gobierno ha asegurado que al actual jefe del Ejecutivo central "le importa todo nada, lo único que quiere es continuar en el poder".

"Le da igual desclasificar o regularizar, como si tiene que regularizar a tres millones de inmigrantes, lo que quiere es desviar la atención de que los terroristas están saliendo de las cárceles del País Vasco, porque transfirió la competencia de prisiones al País Vasco", ha precisado, porque "tiene un pacto con ETA para que salgan los presos de las cárceles vascas".

Por esta razón, ha señaoad que a Sánchez "le viene bien tener un polo opuesto al que alimentar, pero a España le viene eso muy mal", para asegurar a renglón seguido que los "dirigentes del polo opuesto al que alimenta están encantados".

"Me gustaría a mí saber cuántas conversaciones y con qué periodicidad hay entre los dirigentes del populismo de derechas y el gobierno, no me gustaría saber si las hay o no las hay, porque las hay, me gustaría saber la periodicidad", ha incidido.

"DE ESPALADAS AL PARLAMENTO"

José María Aznar también se ha referido al PSOE a quien ha acusado de haber "abandonado su identidad" para convertirse en una organización que "ha entregado el Estado a sus socios de coalición".

En este sentido, Aznar ha señalado que no se puede "alardear de gobernar sin el Parlamento" y prueba de ello son los "tres años sin unos Presupuestos Generales del Estado y eso no es deseable para España".

También ha criticado el "saqueo" de las instituciones con "los pactos" alcanzados con fuerzas "comunistas, secesionistas y con Bildu", razón por la que ha llamado a "recuperar el sentido de Estado" ante una deriva que "liquida el Estado de Derecho".