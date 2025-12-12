Aznar sostiene que "decir hoy socialismo y mujer es incompatible" y carga contra el "populismo radical" del Gobierno

El expresidente del Gobierno José María Aznar en un diálogo con el jefe del Ejecutivo autonómico de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco - JCYL

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que en la realidad social y política actual de España "decir socialismo y mujer es incompatible", al tiempo que ha cargado contra la acción de la coalición de Gobierno marcada por el "populismo radical socialista" al que se suman los "comunistas, separatistas y antiguos terroristas".

Por esta razón, ha apelado al apoyo de la "mayoría ciudadana responsable" para configurar un "espacio de centralidad" liderado por el PP, el "único partido constitucional" del país, que permita conseguir un Ejecutivo central con una mayoría suficiente para afrontar de forma razonable los problemas del país.

"Si queremos preservar un espacio de centralidad y afrontar el futuro en las próximas elecciones debemos llamar a una mayoría nacional en torno al PP pero que cuente también con componentes de la derecha y de la izquierda", ha asegurado.

En estos términos se ha expresado el exdirigente 'popular' en el marco de la presentación de su libro 'Orden y libertad' en los 'Diálogos El Norte de Castilla' que se han celebrado este viernes en Valladolid, donde ha conversado con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un encuentro moderado por el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz.

En un momento de "enorme incertidumbre y transformaciones profundas" en todos los órdenes, desde el tecnológico y económico hasta el geopolítico y diplomático, y también en las ideas, Aznar ha advertido que los "populismos radicales de izquierda y derecha van a hacer lo posible para que esta fórmula no sea la victoriosa".

DESPOTISMO Y DECADENCIA

En este sentido, el expresidente del Gobierno ha señalado que los problemas de España "se pueden encauzar", si bien ha señalado que la elección de los próximos comicios es entre un "conjunto de repúblicas que rompen la nación española y abogan por la desaparición de la Constitución y la Corona o un gran esfuerzo de la mayoría nacional por enderezar el país sobre la base de la ley y el orden".

A este respecto, ha apuntado que el orden sin la libertad es "garantía de despotismo y decadencia", mientras que la libertad sin el orden es el "prólogo de una desintegración que se liquida de forma autoritaria", razón por la que ha invitado a defender ambos principios y a reforzar los principios del liberalismo y el conservadurismo como alternativa a los populismos y nacionalismos extremos, tanto de izquierdas como de derechas.

Se trata de una idea que ha vinculado con la "desconfianza" que promueve en los ciudadanos la actuación del Gobierno actual al considerar que una de las manifestaciones de los populismos es la desconfianza en el sistema". "El respeto de la ley en la práctica política es algo absolutamente básico para una sociedad libre porque permite generar confianza en la ciudadanía", ha reflexionado.

De hecho, ha señalado que un ejemplo de dicha "desconfianza" se ha materializado recientemente con los ataques que ha recibido el Tribunal Supremo tras la sentencia al que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la "inclusión de candidatos procesados en listas electorales".

"Todas esas cosas que estamos viviendo en España generan una desconfianza hacia las instituciones que benefician a los populistas", ha alertado el exdirigente 'popular', un punto en el que también se ha referido al "populismo" de Vox, un partido cuyo "único objetivo es sustituir al PP pero que carece de proyecto para el país", y esto supondría una "gravísima irresponsabilidad".

En este punto, Aznar también ha criticado a todos aquellos con "aspiraciones autocráticas" que, "inútil y absurdamente, quieren reescribir al pasado a través de auténticos disparates" como la Ley de Memoria Democrática, que espera que derogue el próximo Ejecutivo central encabezado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.