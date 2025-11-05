La bailarina Lali Ayduadé llegará el sábado al LAVA con su espectáculo 'Runa'

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La bailarina y coreográfa Lali Ayduadé llegará el próximo sábado, 8 de noviembre, al Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) con su aclamado espectáculo 'Runa', uno de los espectáculos triunfadores en los Premios Max 2023.

La propuesta, que tendrá lugar a partir de las 20.30 horas, pone de manifiesto "la belleza de ese pasado frágil y devuelve al espectador a la esencia de lo que es, seres afectados por el tiempo", según ha señalado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Previamente, el viernes arrancará el 20ValladolidJazz con la "poderosa voz" de la neoyorkina Lucy Wijnands, que recala en el certamen con las entradas agotadas.

Asimismo, el domingo 9 de noviembre es el día reservado al programa SCNAFamiliar, en este caso con 'La fábrica de las maravillas', que abrirá sus puertas en la Sala Concha Velasco a las 18.30 horas.

Se trata de un espectáculo de Javier Ariza para toda la familia que combina humor y fantasía con técnicas como el videomapping para invitar a niños y mayores a "redescubrir la magia que habita en lo cotidiano".

Las entradas para 'Runa' (15 euros) y para 'La fábrica de las maravillas' (5,50 euros) están a la venta en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla.

El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla, para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

El programa para público familiar, por su parte, ofrece entradas a precios reducidos para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos organizados.

De forma paralela a la venta de entradas, continúan a la venta el Abono 20 y el Abono 12, opciones que permiten elegir 20 y doce espectáculos de la temporada, respectivamente, y beneficiarse de un descuento de hasta cien euros, y los abonos para el programa SCNAFamiliar, con descuentos de hasta 18 euros por temporada.