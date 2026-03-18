Baja un 0,3% la mortalidad en CyL al finalizar febrero, menos que en España donde cae un 1,04%

Archivo - Imagen de recurso de un hombre entre las lápidas de un cementerio. - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en la comunidad autónoma de Castilla y León bajó un 0,3 por ciento en el segundo mes de 2026, con un acumulado total de 5.652 defunciones, frente a un descenso del 1,04 por ciento en España que alcanza un total de 88.816 muertes en lo que va de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 18 de marzo, el número de defunciones hasta la semana 9 del año 2026 --comienza el lunes, 23 de febrero y termina el domingo 1 de marzo-- y que arroja estas cifras en Castilla y León.

En concreto, en la semana 9 del año se registraron 534 defunciones en Castilla y León de un total de 8.899 en España.

El pasado año Castilla y León registró un mayor descenso de las defunciones con un 3,33 por ciento por ciento entonces.