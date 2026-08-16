Baja a gravedad 0 y se da por controlado el incendio de Revenga (Segovia)

Trabajos de extinción del incendio de Revenga, a 9 de agosto de 2026, en Segovia, Castilla y León (España). - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en Revenga (Segovia), también identificado en algunos partes como de Navas de Riofrío, ha bajado este domingo, 16 de agosto, a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 y se ha dado por controlado.

La Consejería de Medio Ambiente ha informado, a través de la red social 'X', de la bajada del nivel de gravedad en la mañana de este domingo tras desaparecer las causas que motivaron su declaración en IGR 1.

Asimismo, este fuego se ha dado por controlado a las 11.59 horas, mientras en la zona aún se mantienen ocho medios terrestres que trabajan en su extinción total.

Este incendio se originó el pasado domingo 9 de agosto, a las 16.50 horas, su nivel máximo ha sido el IGR 1 y obligó a tomar medidas como el corte de la N-603 entre Segovia y San Rafael. Las causas del fuego permanecen bajo investigación.