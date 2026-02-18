Bajan a 27 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, 8 en rojo, cinco en naranja y 14 en amarillo

Imagen de archivo de un río - JCYL

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado a 27 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este miércoles, 18 de febrero, respecto a los 34 a última hora del domingo, y bajan de 12 a 8 los que se encuentran en nivel rojo.

Además, hay otros cinco avisos en naranja (Arlanza en Quintana del Puente, en Palencia; Duero en Gormaz, Vadocondes, San Miguel del Pino, Toro y la capital zamorana) y bajan de 18 a 14 los tramos en amarillo.

El principal río con estaciones con cinco avisos rojo es el Duero con tramos en este nivel a su paso por Navapalos y por la salida del embalse de La Cuerda, en la provincia de Soria; Aranda de Duero, en Burgos, Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, en Valladolid.

Asimismo, el Riaza presenta dos tramos en rojo en la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo, en Segovia, y también mantiene nivel rojo el río Guareña en Toro (Zamora).