El Banco de Alimentos de Soria confía en superar los 33.500 euros de 2025 en la Gran Recogida

Ricardo Delso, responsable del Banco de Alimentos de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Soria confía en superar los cerca de 33.500 euros recaudados el año pasado en la campaña de La Gran Recogida que este año se llevará a cabo en la provincia los días 13 y 14 de noviembre.

El presidente de la institución, Ricardo Delso, ha señalado que la entidad trata de ayudar a unas 1.100 personas en la provincia para que "a ninguna familia de Soria le falte un plato para comer".

La Gran Recogida es la principal aportación anual que recibe el Banco de Alimentos para lograr recaudar fondos con los que prestar servicio durante todo el año. De hecho, se trata de una campaña para recoger fondos económicos, no alimentos, si bien hay excepciones.

En esta edición participarán 24 grandes supermercados de la provincia. Todos ellos cuentan con programa de registro de donaciones en sus cajas. De esta forma, el cliente decide cuánto dinero aportar en el mismo supermercado, aunque también se pueden realizar donaciones por transferencia bancaria o bizum.

Habrá supermercados de Soria, Ágreda, Ólvega, El Burgo de Osma y Almazán. En estas superficies solo se podrán realizar aportaciones dinerarias. En cambio, habrá otros 12 supermercados o tiendas de menor tamaño en los que sí se recogerán alimentos.

En realidad, de las aportaciones económicas, el Banco de Alimentos no recibe en su cuenta bancaria el dinero. En su lugar, la donación se ingresa en una tarjeta de crédito de cada supermercado. Con esas tarjetas, el Banco de Alimentos realiza las compras de los productos que se necesitan durante todo el año.

De esta forma, como indica Delso, se evitan "muchas horas de trabajo" de voluntarios para la clasificación de alimentos, y también una mejor "proporcionalidad" de los productos. Además, se evita "desperdiciar" alimento, ya que la fecha de caducidad de los productos puede "jugar malas pasadas".

Otro de los problemas del Banco de Alimentos es el de encontrar voluntarios. En este sentido, Delso ha explicado que estar presentes durante la campaña en los supermercados ayuda a que los ciudadanos "conozcan la campaña y hagan sus aportaciones".

En estos momentos, solo tienen un tercio de las horas cubiertas para la campaña. Por eso, invita a los interesados a entrar en la web del Banco de Alimentos, o llamar al 662188444 y seleccionar el supermercado y horario que mejor venga.