Banco de Alimentos de Valladolid busca recaudar más en su Gran Recogida para atender a 8.000 personas que van en aumento

El presidnete del Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla, (d) junto al presidente de la Asociación de Supermercados de Castilla y León (Asucyl) y delegado de Gadis, José Daniel Posadas, durante la presentación de la Gran Recogida. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Valladolid llevará a cabo su XI Gran Recogida del 7 al 9 de noviembre con el objetivo de incrementar los fondos que recaudó en la pasada edición y poder atender así las necesidades de unas 2.500 familias que componen 8.000 personas, una cifra que va en aumento durante el último año.

Así lo ha señalado el presidente del Banco de Alimentos, Jesús Mediavilla, quien ha presentado esta recogida acompañado del presidente de la Asociación de Supermercados de Castilla y León (Asucyl) y delegado de Gadis, José Daniel Posadas, y Arancha Pastor, representante de Alimerka.

Mediavilla, quien ha destacado que la recogida es la más importante del año, ha marcado como objetivo superar los 247.000 euros recaudados en 2024, 177.000 en las cajas de los supermercados participantes y 70.000 de forma online (a través de la web bancodealimentosdevalladolid.es), y alcanzar 180.000 y 100.000 a través de estas dos vías, respectivamente.

El presidente de la entidad ha recordado que desde la pandemia se recauda dinero en caja en lugar de alimentos de forma física porque se ha comprobado que es la mejor forma de garantizar el reparto de los 29 alimentos básicos que se recomiendan a través de más del centenar de entidades que los distribuyen, al poder comprar aquellos necesarios, en formatos estandarizados, con la fecha de consumo preferente y caducidad adecuados para evitar el desperdicio alimentario.

Jesús Mediavilla ha insistido en que esta es la mejor forma de trabajar porque cuando se recogían alimentos llegaban 200.000 kilos de una sola vez, con diferentes formatos y fechas de consumo así como los coeficientes que se dan por cada alimento en función del consumo per cápita y garantizar así que lo que se da "es lo necesario para que las familias tengan para vivir".

Para ello, gracias a las donaciones de personas y de diferentes entidades, que el Banco de Alimentos recuerda que desgravan en la declaración de la Renta, se pueden comprar los alimentos básicos que van faltando como por ejemplo, en los últimos meses, leche, cereales, etcétera, a lo que se han destinado 30.000 euros mensuales.

SE LLENA UNA "HUCHA"

El presidente del Banco de Alimentos ha garantizado que todos los fondos llegan a la entidad, algo que en lo que también ha insistido el presidente de Asucyl, quien ha despejado cualquier duda sobre este aspecto y ha utilizado un símil al explicar que lo que se recibe es como llenar una "hucha" de un niño, que se entrega "sin romper el cerdito", de forma íntegra.

José Daniel Posada ha destacado la evolución del Banco y ha reconocido su un trabajo que están haciendo "francamente bien" porque considera que no sólo hay que poner "voluntarismo y buena fe" sino que "hay que poner también un poco de racionalidad a la hora de hacer las cosas", en referencia a la gestión de los alimentos y su reparto.

A este respecto, Jesús Mediavilla ha explicado que los pedidos de alimentos se hacen en función de unos coeficientes y, si surge alguna necesidad "urgente" de más familias que entran en el reparto, se puede hacer un pedido extraordinario. "Todos los meses hacemos una actualización de los beneficiarios", ha destacado el presidente del Banco de Alimentos, quien ha apuntado que todos tienen que cumplir unos requisitos, para lo que se cuenta con un área social que visita a estas personas.

Mediavilla, quien ha recalcado que en lo que va de año el número de beneficiarios se ha ido incrementando, ha hecho un llamamiento a la participación de los voluntarios, como todos los años, porque en una cadena o en un supermercado donde están presentes se recoge "diez veces más" que cuando no hay voluntarios, algo que ha corroborado la representante de Alimerka, Arancha Pastor, quien ha asegurado que recaudar es "mucho más fácil" porque los voluntarios proporcionan confianza a los clientes.

En cuanto al perfil de los beneficiarios, Mediavilla ha señalado que es un poco heterogéneo, pero se observa la pobreza crónica, "familias que ya nacen con hijos siendo pobres" y muchas en pobreza extrema.

"Eso es muy delicado y muy difícil para salir de esa situación", ha explicado el presidente del Banco de Alimentos, quien ha añadido que la reinserción laboral es ahora muy complicada porque con los contratos a fijos discontinuos la persona que tiene un salario mínimo vital o una ayuda no tiene suficiente, busca trabajo, pero cuando no lo encuentra, "tiene que vivir".

A estas situaciones se suman lo que llaman "los pobres vergonzantes" como familias que han vivido bien y "de la noche a la mañana" se ven sin ingreso alguno pero tienen que seguir pagando sus gastos como hipoteca, tienen hijos, dos vehículos y "les da vergüenza pedir". Por ello, ha explicado, cuentan con una entidad que cuando hay casos de este tipo se les deriva para no "estigmatizarlos".

SIN FONDO EUROPEO

Por otra parte, Jesús Mediavilla ha señalado que desde hace dos años el Banco de Alimentos no cuenta con el Fondo Europeo de Atención a Desfavorecidos, que donaba una cantidad de alimentos, después de que el Gobierno decidiera conceder esta ayuda a Cruz Roja a través de "tarjetas monedero" para familias con niños pequeños y que cumplan una serie de requisitos.

En este sentido, el presidente de la entidad ha asegurado que ha hablado con las administraciones de este tema porque considera "muy difícil" que una familia necesitada, "que no tiene medios, ni tiene ordenador, ni tienen muchas cosas, pues puedan acceder a las peticiones de los requisitos que pide al Ministerio".

Además, ha agregado que, por lo que saben hasta la fecha, no todas las cadenas de alimentación han aceptado esa forma de tarjeta de monedero, y de las que lo han hecho muchas no están en los pueblos, por lo que se ha generado "una problemática importante".

Por ello, ha afirmado que a familias que les daban las tarjetas monedero no las pudieran atender en el Banco de Alimentos, que ya ha empezado a recibir derivaciones de las familias que atendía Cruz Roja porque no han podido cumplir requisitos.

Éste es uno de los motivos por los que han bajado los beneficiarios de la entidad y antes se atendía a unas 12.000 personas de y ahora se ha reducido a 8.000, pero ha advertido de que también han disminuido las donaciones "de una forma importante", algo que ha atribuido a que también otras entidades que utilizan este método de donación en caja para recaudar fondos. "Estamos en un mundo de necesidad y hay necesidades por muchos sitios", ha añadido.