Barcones acusa a la Junta de no tomar medidas por "no incomodar"

PALENCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, ha acusado este sábado al ejecutivo regional de no tomar decisiones ante la subida de positivos por "no incomodar" y al PP, de solo querer el poder y no gobernar, instantes antes de clausurar el congreso Provincial del PSOE en Palencia.

"Estoy seriamente preocupada por lo que está pasando en Castilla y León, estamos en la sexta ola de la pandemia, viendo cifras de contagio que nos asustan y tenemos un gobierno autonómico, un Partido Popular que ha dejado bien claro que lo único que quería era el poder porque no quiere tomar decisiones", ha manifestado.

Barcones ha calificado al presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, de "insolente" y fiel seguidor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como de no hacer nada para "no incomodar" aunque las cifras sean alarmantes cada día.

Además de afear el cambio de opinión del ejecutivo autonómico "cada media hora" durante la pandemia, y "de pasar a decir que las cosas iban bien y a los dos días, lo contrario", la delegada del Gobierno en la región ha señalado que están incluso responsabilizando a los expertos de "su falta de capacidad de gestión".

"Es inconcebible tanta irresponsabilidad, solo querían el poder no querían gestionar y gobernar esta tierra", ha zanjado Virginia Barcones.