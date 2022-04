Barcones insiste en que el 90% de las lesiones infantiles por accidente se podrían evitar usando el sistema de retención

SEGOVIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha señalado que llevar el cinturón de seguridad "reduce a la mitad" el riesgo de muerte en caso de accidente y ha destacado que casi el 90 por ciento de las lesiones infantiles graves o mortales "se podrían haber evitado" si se hubiera utilizado correctamente los sistemas de retención.

Así lo ha indicado en la presentación de la campaña de vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil (SRI), celebrada en Segovia, que ha iniciado hoy la Dirección General de Tráfico (DGT) y que se prolongará hasta el día 10 de abril.

Barcone ha estado acompañada por la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín; por la coordinadora de la DGT para Castilla y León, Asturias y Cantabria, Inmaculada Matías, y por el jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad, Francisco Iturralde.

"Es muy importante que la ciudadanía tome conciencia de lo muy necesario y lo muy importante que es llevar el cinturón de seguridad, lo muy importante que es que los niños y niñas vayan con los dispositivos bien anclados con los sistemas de retención infantil bien puestos", ha explicado Barcones.

A pesar de que los datos demuestran que el cinturón es el dispositivo que más vidas ha salvado y salva en la carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, aún hoy uno de cada cuatro fallecidos en siniestros viales sigue sin hacer uso del

mismo.

Según ha indicado la delegada, "en caso de accidente el cinturón previene del 50 por ciento de la muerte y es que todavía con los datos de 2021, 11 de las 55 víctimas mortales que hubo en Castilla y León, lo que supone el 20 por ciento, no llevaban el cinturón de seguridad".

Por este motivo, la recientemente estrenada Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha elevado a cuatro los puntos que se pierden por no llevarlo, al igual que ocurre si no se utiliza el sistema de retención infantil adecuado o no se hace de la manera correcta.

"Con la nueva ley de trafico de seguridad vial pasan a ser cuatro puntos los que se retraen en caso de no llevar el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil", ha recordado Barcones.

Con el objetivo fundamental de que todas las personas ocupantes de los vehículos, adultos o menores, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías locales que se unan a la campaña aumentarán la vigilancia de estos dispositivos de seguridad en todo tipo

de vías.

A su vez, se intensificará la vigilancia de su uso desde el aire, con el helicóptero del que dispone la DGT, así como con el control automatizado que se lleva a cabo a través de las 24 cámaras que están instaladas en Castilla y León tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación.