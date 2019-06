Barrio renuncia al acta de concejal del PP porque no va a pactar con IPAE y no quiere ser obstáculo para Arroyo

Publicado 07/06/2019 11:31:56 CET

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones de Arroyo de la Encomienda y candidato a la Alcaldía del municipio vallisoletano en las listas del Partido Popular, José Manuel Barrio, ha decidido renunciar a su acta de concejal y no tomará posesión en el pleno de constitución de la Corporación municipal que se celebrará el sábado 15 de junio porque no quiere ser "un obstáculo" en el desarrollo del municipio.

"Nadie me obliga a irme, los resultados de las elecciones han sido buenos, pero no me han dado para gobernar en solitario. El PP es un partido con clara vocación de Gobierno y yo no voy a pactar con IPAE, así que no quiero ser un obstáculo para el desarrollo del municipio que es lo que más me interesa", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Barrio ha subrayado que su carrera tras doce años en la política ha llegado a su fin porque no está dispuesto a enrocarse en un "entorpecimiento farragoso" del que Arroyo sería el "principal perjudicado".

El regidor en funciones hace un balance "muy positivo" de su paso por la política. "Dejamos un municipio saneado, con 13 o 14 millones en las arcas y con la planificación de políticas de desarrollo para Arroyo clarísimas que si nadie las entorpece propiciarán su crecimiento", ha puntualizado.

Además, ha avanzado que la decisión no se debe a "ninguna imposición" por parte del líder de IPAE, Sarbelio Fernández, al PP para negociar por la Alcaldía. "He hablado con él y me lo ha asegurado", ha aseverado para insistir en que su decisión es "personal y clara" al no estar dispuesto a "negociar" con la candidatura de Independientes.

Por último, ha adelantado que tiene una reunión con el resto de su equipo a las 13.30 horas. En este sentido ha sido tajante a la hora de adelantar lo que el resto de concejales que llegaron con él desde IPAE van a hacer con su acta de concejal. "He leído barbaridades y solo quiero recordar que el acta es personal e intransferible y dar por hecho que van a renunciar a ella me parece lamentable", ha puntualizado para concluir mostrando su agradecimiento al "magnífico equipo" que le ha acompañado en estos doce años y reconociendo que, a partir de ahora, retomará su actividad laboral como profesor en la Universidad de Valladolid.