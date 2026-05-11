Los barrios de Burgos se repartirán 75.000 euros para sus fiestas

BURGOS 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos destinará 75.000 a subvencionar las fiestas de los barrios de la ciudad a lo largo de este año, una cuantía que se se incrementa respecto a los 73.000 euros en la línea del equipo de Gobierno de elevar estas cuantías en torno a un 10 por ciento.

El presidente de la comisión de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio, López ha dado cuenta del dictamen de las bases para estas subvenciones, cuya convocatoria llega tras un proceso de fiscalización técnica completado en "tiempo récord" después de que la entrada en vigor de los presupuestos municipales se demorara hasta hace apenas 15 días.

El edil ha subrayado que estas bases ya estaban redactadas desde finales de 2025, sin embargo, ha achacado el retraso en su aprobación a la "labor de obstrucción" de la oposición, cuya postura habría paralizado las cuentas municipales.

Con la luz verde presupuestaria, el Consistorio busca ahora agilizar los trámites para que los barrios puedan recibir los fondos a la mayor brevedad posible. Si se suman estas ayudas a la inversión directa en actividades municipales para los barrios, el presupuesto global ha pasado de los 220.000 euros iniciales a un total de 245.000 euros.

El reparto de los fondos se ha realizado de forma proporcional, analizando el histórico de gastos que cada barrio ha ejecutado en ediciones precedentes.

La Comisión ha abordado también la aprobación definitiva de las cuentas justificativas de cuatro festividades ya celebradas, concretamente las de los barrios de San Cristóbal, Cortés, la barriada de San Juan y la tradicional Pingada del Mayo en Capiscol.

En este último caso, el comité organizador deberá proceder a la devolución de 101,50 euros a las arcas municipales debido a que los costes finales de la actividad fueron inferiores a la cuantía de la subvención concedida inicialmente.