La Barrosa vuelve a recorrer Abejar (Soria) y cumple con el ritual el Martes de Carnaval

Actualizado 13/02/2018 14:04:01 CET

ABEJAR (SORIA), 13 Feb (EUROPA PRESS)

La Barrosa de Abejar (Soria) ha salido un año más por las calles de la localidad para cumplir con la tradición, como cada Martes de Carnaval, y en este 13 de febrero lo ha hecho sobre un manto de nieve.

Carlos Arroyo y Jorge Gómez han sido los encargados de vestirse con camisa y calzón blanco, fajín y corbata roja, colocarse el sombrero y las polainas negras y dar vida a La Barrosa desafiando al frío y a la nieve con la que ha amanecido este último día de carnaval.

Carlos es el único quinto que este año ha podido cumplir con el ritual y se ha mostrado "emocionado" por dirigir este día que llevaba esperando "desde los tres años".

En el caso de Jorge, es la tercera vez que da vida al barrosero y con el objetivo de que esta tradición no se pierda, no ha dudo en rescatar la ropa y volver a salir a las calles aunque eso sí, con un sentimiento "que no es como el de la primera vez" pero con la firme convicción de que "esta tradición no se pierda nunca".

Ambos coinciden en la importancia de trasladar la fiesta a sábado para que los jóvenes que trabajan y estudian puedan acudir, ante la despoblación que también sufre esta localidad.

Estos dos jóvenes de Abejar recorrerán a lo largo del día las casas habitadas de la localidad y aquellas en las que no se guarda luto por el fallecimiento de algún inquilino en el último año para recoger dinero o viandas y brindar con moscatel y pastas con cada uno de los vecinos.