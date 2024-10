Béisbol, aquazumba y drones, entre las novedades de Vallanoche en su programa de otoño, que arranca este sábado

La iniciativa para ocio juvenil suma más de 120 actividades y se desarrolla de forma paralela a Vallatarde, para niños de 11 a 14 años

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Vallanoche en 2024 comienza este sábado, 5 de octubre, con más de 120 actividades enfocadas a jóvenes de entre 14 y 30 años, entre las que se señalan novedades como el béisbol, el aquazumba, talleres de drones y el 'pixel games' --juego colaborativo y competitivo en torno a baldosas con luces interactivas--.

El programa se ha presentado este viernes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid en una rueda de prensa que han ofrecido la concejal delegada de Juventud, Carolina del Bosque, y el coordinador de Vallanoche, Alfonso Martín.

Vallanoche, un programa que cumple 25 años y por el que en lo que va de 2024 han pasado más de 24.600 adolescentes y jóvenes de entre 11 y 30 años. Tiene una vertiente orientada a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 30 y otra para niños de 11 a 14 y en esta edición cuenta con una oferta los viernes y los sábados hasta el 21 de diciembre.

El programa cuenta con el apoyo de más de 40 colectivos y asociaciones juveniles y este año ofrece más de 120 actividades que fusionan cultura, deporte y creatividad.

Entre las principales novedades deportivas, se ha destacado la incorporación del béisbol, que complementa las actividades tradicionales como el skate, el parkour y el torneo de fútbol sala. Además, se introduce aquazumba, una disciplina que traslada esta actividad de fitness al agua.

En el plano tecnológico, debutan los talleres de drones, que ofrecerán a los jóvenes la oportunidad de explorar el mundo de los vuelos no tripulados.

En el ámbito cultural, se incorporan los 'Pixel Games', con un enfoque en juegos colaborativos y competitivos con la colaboración del 'escape room' The Key, ya que como ha destacado Alfonso García se busca apoyarse en el "tejido local" y también potenciarlo.

También se contará con la esgrima con sable láser, inspirada en el universo de 'Star Wars', que se convertirá en "una de las actividades más esperadas y solicitadas de la edición".

La oferta cultural incluye los talleres 'Do It Yourself', para la personalización de objetos y creación de fanzines, y 'Pucela Lúdica', que reunirá a diversas asociaciones para transformar el Espacio Joven Norte en un epicentro de juegos colaborativos.

'VallaChef', los talleres de cocina, también ofrecerá nuevas temáticas en la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Comercio.

Otras actividades destacadas incluyen talleres de robótica, un taller de iniciación al puzzle competitivo y el taller de caracterización de Halloween el 26 de octubre y el 2 de noviembre.

Las actividades comienzan este sábado y se mantendrán hasta el 21 de diciembre y también se programa algún viernes exclusivamente para Vallanoche (14 a 30 años).

El programa de Vallatarde ofrece actividades todos los sábados, que en algunas ocasiones coinciden con las de Vallanoche, en otras se celebran previamente a las de los adolescentes y jóvenes y con la misma propuesta y en otras se adaptan a usuarios de menor edad.