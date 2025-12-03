Belén viviente, concurso de fachadas, NaviAldea, talleres, música y deporte en Aldeamayor (Valladolid) en Navidad

Árbol De Navidad En Aldeamayor. - AYTO ALDEAMAYOR.

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

La localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín contará con diversas actividades a lo largo de todo el mes de diciembre, y hasta enero, con motivo de la Navidad, como un Belén Viviente, un concurso de decoración de fachadas, 'NaviAldea Park', concursos deportivos y talleres de manualidades.

El próximo viernes, 12 de diciembre, tendrá lugar el encendido del árbol con e espectáculo de iluminación musical navideña 'El bosqye de las maravillas', tras lo que se repartirá chocolate caliente para todos los asistentes.

En el Espacio Joven se han programado diversas actividades como un taller para crear un anillo de reno, manualidades navideñas o dulce Navidad, además de que en este espacio se celebrará el día 30 la celebración de las 'Uvas infantiles'.

El Centro de Día acogerá varios talleres de velas navideñas además de que los días 20 y 21 de noviembre contará un Belén Viviente mientras que en la Casa de Cultura el día 19 se celebrará el Festival de Navidad de la Escuela Infantil y acogerá la exposición de los árboles navideños hechos por los más pequeños.

Se han programado un torneo de tenis de mesa y un campeonato de dominó, además de que a las 19 horas del día 20 llegará al Centro de Día la representación 'Alicia descubre la Navidad' y a las 22 horas la música de Cristina Lázaro y Raúl Fraile en el Bar El Centro.

Papa Noel llegará el día 23, a las 18 horas, y recorrerá las principales calles de Aldeamayor y será en la plaza Mayor donde los niños podrán contarle cuáles son los regalos que esperan, además de que se servirá chocolate a todos los asistentes.

El día 24 tendrá lugar la Misa y la Fiesta de Nochebuena, mientras que el 26 se celebrará un torneo de baloncesto y al día siguiente será el turno de la tirada de bolos, rana y petanca y en la Casa de Cultura se podrá disfrutar del musical 'El Gran Showman'.

El día 28 será el reparto del aguinaldo y una chocolatada para todos los vecinos, y en la urbanización El Soto los pajes se encargarán de recoger las cartas para los Reyes Magos, mientras que del 29 al 31 de diciembre se ha programado un campus de baloncesto

A la 1.30 horas del día 31 se celebrará la fiesta de Fin de Año, y elk día 1 de enero la tradicional Misa de Año Nuevo.

Del 2 al 4 de enero llegarán las "navidades mágicas" con NaviAldea Park', con pintacaras, hinchables, juegos para los más pequeños, la visita del cartero real y animación musical, mientras que el día 5 a las 19 horas se espera la llegada de Sus Majestades los Reyes de Oriente, que tras recorrer las calles de la localidad darán paso al cotillón de Reyes.

Asimismo, el Ayuntamiento ha organizado un concurso se fachadas navideñas donde se concederán tres premios de 200, 150 y 100 euros y el día 10 de enero tendrá lugar la representación de la obra de teatro 'La Boda', en la Casa de Cultura.