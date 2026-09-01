Benavides de Órbigo (León) acoge este fin de semana al XIX Feria del Dulce con talleres, música y actividades infantiles

La Diputación de León ha acogido la presentación de la XIX Feria del Dulce de Benavides de Órbigo. - EUROPA PRESS

LEÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Benavides de Órbigo (León) acogerá este fin de semana la XIX Feria del Dulce con talleres, música y actividades infantiles en torno a productos artesanales como chocolate, hojaldre, miel, rosquillas, membrillo o queso, entre otros.

El sábado día 5 abrirán los puestos a las 11.00 horas, que se podrán visitar hasta las 22.00 horas del domingo día 6. La inauguración oficial será a las 12.30 horas a cargo de Luis Martínez García, gerente de Panadería Ángel, y habrá una actuación de Scherztrio León.

A las 17.00 horas tendrá lugar un taller infantil de elaboración de crepes rellenas y a las 18.30 horas, uno de repostería, para concluir la primera jornada con un pasacalles de la Banda de Gaitas Aires Mineros de Matarrosa del Sil y la actuación musical de Benjamín con un tributo a Julio Iglesias en la carpa central.

El día 6 a las 12.30 horas habrá un taller infantil de elaboración de cake pops y después un pasacalles de la Banda de Música Reino de León y baile vermú en la carpa central. Por la tarde se celebrará un taller infantil de elaboración de pizza dulce y la Feria pondrá el broche final con un espectáculo de la mano de Bañetukada.

La Feria ha sido presentada este martes en la Diputación de León en un acto que ha contado con la presencia de la diputada de Desarrollo Rural, Irene González; el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez; el concejal de Cultura y Deportes de Benavides de Órbigo, Pedro Toral Delgado y el concejal de Ferias y Mercados, Juan Antonio Martínez Salvadores.

La XIX Feria del Dulce de Benavides de Órbigo se realiza con el objetivo de mantener viva la gastronomía leonesa y para ser escaparate de artesanos y productores. En total habrá 28 expositores de León y de provincias limítrofes como Lugo, Asturias o Cantabria.

Además, el sábado día 5 tendrá lugar la XV Legua y Media Nocturna, con salida desde Los Ocho Caños a las 18.30 horas para los corredores infantiles y resto de categorías y a las 21.30 horas tendrá lugar la carrera absoluta de 8.300 metros.