Benavides de Órbigo (León) aprueba la moción por la autonomía de la Región Leonesa

Imagen del Ayuntamiento de Benavides de Órbigo, que ha aprobado la moción por la autonomía de la Región Leonesa. - UPL

LEÓN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benavides de Órbigo (León) ha aprobado la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma para la Región Leonesa, presentada por el concejal leonesista Manuel Fernández Serrano.

La propuesta ha salido adelante con el votos a favor del edil de UPL y los cinco concejales del PSOE, mientras que los tres del PP se han abstenido y se han ausentado de la sesión plenaria y un representante del PSOE y otro del PP, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

Benavides de Órbigo se convierte en el municipio número 74 en aprobar la moción por la autonomía de la Región Leonesa, una propuesta que en total representa a una población de 265.544 personas en León, el 58,23 por ciento.