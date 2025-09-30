Los beneficios de la Carrera Zancadas de Ávila irán a crear un espacio multisensorial en un centro de alzheimer

ÁVILA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la Asociación de Familiares de Enfermos del Alzheimer de Ávila (Afávila) para crear un espacio multisensorial en su centro de día será el destinatario de los beneficios de la VIII Carrera Solidaria Zancadas de Esperanza.

La iniciativa, bautizada como 'Rincón de la Esperanza', tiene como objetivo poner en marcha una sala dotada con recursos de estimulación innovadores mediante la metodología Snoezelen, dirigida a mejorar la calidad de vida de personas que padecen alzhéimer y otras demencias.

Además, contempla un programa itinerante con equipos portátiles y maletas sensoriales que permitirá llevar parte de estas terapias a distintos municipios de la provincia donde la asociación desarrolla su labor, acercando así la atención a quienes no pueden desplazarse hasta la capital.

La Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, organizadora de la prueba deportiva, ha seleccionado este proyecto tras evaluar varias propuestas del Tercer Sector abulense.

Su presidente, Sergio Fernández, ha señalado que Afávila ha recibido la noticia "con mucha alegría, pues Zancadas de Esperanza es una carrera muy consolidada que siempre ha ido creciendo en su aportación a las entidades beneficiarias, lo cual supone una ayuda importante para estas organizaciones que tanto bien hacen a la sociedad".

La VIII edición de esta cita con el deporte y la solidaridad se celebrará el 16 de noviembre en el centro de la capital abulense. Los preparativos ya están en marcha y las inscripciones, tanto presenciales como online, se abrirán la próxima semana.

La organización anima a quienes deseen colaborar con Afávila a permanecer atentos a las redes sociales de la carrera.