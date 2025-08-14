Los Bibliobuses de la Diputación de Soria superan casi los 2.000 visitantes en julio y registran 48 nuevos lectores

SORIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los dos Bibliobuses de la Diputación de Soria han atendido a 1.982 personas durante el mes de julio y han registrado 48 nuevas altas, de las cuales 18 son infantiles y 30 de adultos.

Este servicio, gestionado por la Diputación de Soria, recorre más de 120 localidades y tiene como objetivo acercar la cultura a las zonas rurales y garantizar el acceso a libros, revistas, películas y música a quienes viven lejos de los núcleos urbanos.

En el marco de nuevas altas, el Bibliobús de la ruta A ha incorporado 20 usuarios, nueve infantiles y 11 adultos, mientras que la ruta B ha sumado 28 nuevos lectores, nueve infantiles y 19 adultos.

Cada uno de los vehículos disponen de más de 3.500 documentos, accesibles de manera gratuita para todos los usuarios, según un comunicado de la Diputación de Soria recogido por Europa Press.

Además, durante julio, los Bibliobuses ha realizado 3.753 préstamos de libros, 188 ejemplares audiovisuales y 178 publicaciones periódicas, además de 40 documentos gestionados mediante el sistema de préstamo interbibliotecario.

Los usuarios pueden llevarse hasta cinco libros, dos revistas, dos películas y un CD de música o CD-ROM por períodos de 15 días, con posibilidad de renovación en el caso de los libros. La información sobre rutas y horarios está disponible en la web de la Diputación de Soria: dipsoria.es/bibliobus.

Por otro lado, con la llegada del verano, el servicio ha ampliado su cobertura para atender a localidades que reciben visitantes en esta época, como Fuentelsaz de Soria, Navalcaballo, Gormaz, Aldealseñor y Nafría de Ucero.