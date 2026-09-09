Blanca Pascual, Rubén Pascual y Mario Lobo ganan el concurso de fotografía de 'Arte en la naturaleza' de Segovia

Blanca Pascual, Rubén Pascual y Mario Lobo ganan el concurso de fotografía de 'Arte en la naturaleza' de Diputación de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Blanca Pascual, Rubén Pascual y Mario Lobo han ganado el concurso de fotografía de la XVII edición de 'Arte en la naturaleza', celebrada en Espirdo con impulso de la Diputación de Segovia.

El Palacio Provincial ha acogido el acto de entrega de estos premios de fotografía, la segunda parte del certamen de pintura, instaurada desde hace ya más de un lustro en el evento que cada primer fin de semana de agosto reúne en los campos de la localidad a pintores y fotógrafos.

La vicepresidenta de la Diputación y titular del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha hecho entrega de estos premios, acompañada de la concejala de Cultura y Festejos del municipio, Eva María Zorzo, y del coordinador del evento, Christian Hugo Martín.

Todos ellos han destacado, además de la "calidad" de los trabajos presentados por los cerca de 30 fotógrafos participantes, su empeño por inmortalizar "de la mejor manera posible" aquello que define a 'Arte en la naturaleza'.

"Sus característicos caballetes, esas pacas de paja que se han convertido en seña de identidad del evento; el agotador calor de agosto que cada verano marca la jornada; y, sobre todo, el buen ambiente y la convivencia entre artistas y organizadores a lo largo de toda la jornada, que pone de manifiesto que Arte en la Naturaleza es, sobre todo, una actividad socializadora, integradora y comunitaria", ha subrayado la diputada.

Así, el jurado formado por Luis Rodrigo e Isabel Rodrigo, de la Universidad de Valladolid, y los fotógrafos Enrique del Barrio y Esteban García en representación del grupo especializado Segovia en Fotos, ha determinado que, por orden, los mejores en inmortalizar la jornada fueron Blanca Pascual, Rubén Pascual y Mario Lobo.

Estos han recibido este miércoles sus respectivos premios de 300, 200 y 150 euros en un acto en el que han puesto en valor "el carácter cercano y cooperativo entre pintores y gráficos de 'Arte en la naturaleza'".

Esta "comunión" se refleja en la imagen del primer y segundo premio, ya que mientras en el primero se muestra un plano contrapicado de Miguel González Segovia, triunfador del certamen de pintura, dando los últimos retoques a su lienzo ganador, en el segundo premio de fotografía, un plano picado retrata otra de las participantes como extensión del girasol pintado en su lienzo.

Finalmente, la fotografía ganadora del tercer premio muestra el descanso de los botes de pintura y los pinceles en una jornada en la que, precisamente, los artistas "trabajan sin descanso" para lograr tener sus cuadros terminados al caer la tarde.