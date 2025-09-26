Blanco asegura que el Gobierno que "se define como más feminista" es el que "más desprotege" a las mujeres

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado que el Gobierno que "se define como más feminista" sea el que "más desprotege" a las mujeres.

"Lo de las pulseras es una chapuza más", ha resumido a preguntas de los medios por el caso de los fallos en las pulseras para maltratadores. "El Ministerio que dice que apuesta más por la igualdad es el que recorta en derechos. Y estamos hablando, en este caso, de un tema muy serio, de un tema que están tratando de ocultar, de un tema que no sabemos. En las primeras declaraciones, cuando saltó este tema, es que no había habido ninguna pulsera que fallase, luego eran unas pocas, luego cambian la versión. La realidad es que las mujeres hoy día se sienten desprotegidas", ha argumentado.

Blanco ha lamentado que desde las Administraciones no paran de pedir a las mujeres que "denuncien" para "ayudarlas y protegerlas", y el Gobierno "no haga nada por protegerlas". "Ha habido mujeres que han estado desprotegidas. Y con que haya habido solamente una mujer desprotegida, porque no ha funcionado la pulsera en este caso, ya son muchas", ha criticado.

En este sentido, ha comprometio trabajo desde la Junta para que se sientan "seguras", para que no se "revictimicen". "Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir denunciando las permanentes chapuzas de este Gobierno", ha añadido.

Blanco ha asegurado que ésta no es la única "chapuza" del Gobierno de Sánchez. Así, ha hecho referencia a la 'Ley del sí es sí', la Ley de Paridad o el plan Corresponsables. "Esa es la realidad que estamos viviendo y lo que está pasando ahora es todavía más grave, si cabe, porque desprotege a las personas que son más vulnerables, o por lo menos ellas se sienten desprotegidas, que son en este caso las mujeres víctimas de violencia machista y los hijos menores que dependen de ellas", ha argumentado.

Por último, ha señalado que desde las asociaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia doméstica les están trasladando "inquietud" por la situación que se está vivienda. "Los casos concretos, esa información, lo tienen los tribunales. La tendrá el Ministerio si en algún momento se digna a dar los datos de lo que está pasando", ha finalizado.