Blanco defiende su compromiso contra la violencia machista ante críticas del PSOE por el protocolo de Valladolid

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, durante su intervención en el Pleno de las Cortes de este jueves - CORTES

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha defendido este jueves en el Pleno de las Cortes el compromiso del Gobierno autonómico en la lucha contra la violencia de género y ha puesto en valor las actuaciones desarrolladas durante los últimos años tras la polémica en relación con el protocolo de vivienda pública de Valladolid, al tiempo que ha criticado la "falta de celo y vehemencia" del PSOE cuando falló el sistema de pulseras antimaltrato que dejó desprotegidas a muchas mujeres.

En estos términos se ha expresado Blanco en respuesta a la procuradora socialista Patricia Gómez Urbán, que le ha preguntado si considera que la violencia doméstica y la violencia de género son lo mismo, al tiempo que ha reclamado a Blanco que se pronuncie sobre si comparte la posición atribuida al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, respecto a la equiparación de ambos conceptos en relación con el protocolo municipal de acceso a la vivienda para víctimas.

En este sentido, la vicepresidenta segunda ha citado el incremento de las plazas de acogida, de los centros de emergencia y de los recursos habitacionales destinados a mujeres víctimas de violencia machista y sus familias.

Asimismo, ha asegurado que la Administración autonómica mantiene su compromiso de atender a los menores y a las personas víctimas de violencia dentro de su ámbito familiar.

En su turno de réplica, Gómez Urbán ha incidido en que Blanco debía pedir al alcalde de Valladolid que rectifique y que vuelva a incluir la denominación específica de víctimas de violencia de género en el protocolo municipal que regula el acceso a la vivienda.

La procuradora socialista ha vinculado además la cuestión con los acuerdos del Partido Popular con Vox y con la decisión de la Junta de no contar con una Consejería específica de Igualdad.

Durante su intervención, también ha acusado al Ejecutivo autonómico de "invisibilizar" a las víctimas de violencia de género y ha reclamado públicamente a Blanco que pida a Carnero que rectifique.

Ha sido precisamente al comienzo de la intervención de la vicepresidenta segunda de la Junta cuando el presidente del Parlamento autonómico, Francisco Vázquez, ha expulsado del hemiciclo a un grupo de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid que ha enseñado pancartas con el mensaje 'Violencia doméstica no es igual a violencia de género'.

Para justificar su decisión, Vázquez se ha referido al artículo 106 del Reglamento de las Cortes, que contempla la expulsión inmediata de cualquier persona (sea o no procurador) que promueva un desorden grave de obra o de palabra en el recinto, en sesión o fuera de ella.

DENUNCIAS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN

La procuradora ha considerado "indecente" lo ocurrido en el Ayuntamiento de Valladolid y ha recordado la existencia desde 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Gómez Urbán ha sostenido además que la modificación del protocolo municipal supone una "invisibilización" de las víctimas y ha calificado esta situación como "violencia institucional", un punto en el que se ha referido a las 1.377 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003, con 6.416 denuncias en Castilla y León en 2025 y 1.095 órdenes de protección.

En su segunda intervención, Blanco ha hecho referencia a los "1.233 agresores que vieron reducida su condena tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí', 126 de los cuales fueron excarcelados", para después reprochar a Gómez Urbán que no haya mostrado la misma "vehemencia" ante otros asuntos relacionados con la protección de las víctimas.

La vicepresidenta segunda también ha hecho referencia al fallo del sistema Cometa de control telemático de las órdenes de alejamiento, que dejó desprotegidas a mujeres en distintos puntos de España, y ha reclamado igualmente una respuesta de la oposición ante esta situación.

Respecto a la controversia en Valladolid, Blanco ha asegurado que el alcalde ha reiterado que "ninguna mujer víctima de violencia machista de Valladolid va a quedar desatendida" y ha citado unas declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en las que apostó por la colaboración frente a la polémica en relación con esta cuestión.

Blanco ha utilizado además su intervención para comparar la denominación empleada actualmente por el Ayuntamiento de Valladolid con la utilizada en anteriores mandatos municipales.

Así, ha citado las memorias de la Policía Municipal correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019-2020, durante los gobiernos municipales de Óscar Puente y con Ana Redondo como teniente de alcalde, en las que figuraba un 'Servicio de atención a víctimas de violencia doméstica'.