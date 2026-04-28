Blanco destaca el papel de las aulas y del sistema educativo como "motor de la cultura preventiva"

ZAMORA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta en funciones de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha destacado el papel de las aulas y del sistema educativo como "motor de la cultura preventiva".

Lo ha hecho durante la entrega de los Premios del Concurso Escolar de Prevención de Riesgos Laborales, que se ha celebrado en el IES Universidad Laboral y donde han recogido sus premios los 16 equipos premiados, una iniciativa que busca sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de mantener comportamientos seguros en el trabajo.

En esta línea, el certamen ha puesto de manifiesto la creciente sensibilidad de la comunidad educativa hacia un concepto de seguridad y salud integral "que no solo evite riesgos físicos, sino que promueva hábitos saludables y fomente el bienestar en sentido amplio, con trabajos que inciden en cuestiones como el cuidado de la salud y el medio ambiente, o el bienestar emocional".

Blanco ha incidido en que este enfoque integral de la cultura preventiva es "fundamental" en la prevención de riesgos laborales, ya que más del 75 de los accidentes laborales mortales tienen su origen en causas no traumáticas.

En el mismo sentido, ha expresado que la prevención "no debe empezar solo cuando la persona se incorpora al mundo laboral, sino que debe comenzar en la escuela", para después añadir que este concurso demuestra que la educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino también en formar personas responsables, conscientes de sus derechos y deberes y preparadas para afrontar su futuro con madurez.

Los premios han reconocido el trabajo de 16 equipos pertenecientes a 15 centros educativos, otorgando otros tantos premios distribuidos en función del nivel educativo.

Los trabajos están expuestos de manera puntual en el vestíbulo del IES Universidad Laboral y posteriormente serán albergados en el Aula de Prevención del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.