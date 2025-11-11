Blanco se marca el "ambicioso" objetivo de superar los 1.000 millones en la atención a personas dependientes

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos de su área - CORTES

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha trasladado su "ambicioso" objetivo de superar por primera vez los 1.000 millones de euros en la atención a los dependientes y en la mejora de la calidad de los servicios, en la medida en que cuidar a las personas es una "prioridad política, social y humana".

Así lo ha trasladado la titular de Familia durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de Presupuestos de su área para 2026, en la que ha destacado que la segunda gran línea esgtratégica de las cuentas tiene que ver con el refuerzo del sistema de cuidados y asistencial a las personas dependientes.

Precisamente, ha subrayado que se trata de un presupuesto que se dispara hasta los 1.006 millones, un 12,8 por ciento más que el pasado ejercicio --114 millones más--, lo que supone gastar casi tres millones al día en atender a las personas en situación de dependencia de Castilla y León.

En este sentido, Blanco ha recordado que, desde 2021, el presupuesto en este ámbito ha crecido un 48 por ciento, 327 millones a ersonas mayores de los 679,5 millones iniciales, lo cual refleja un "compromiso real" con las personas más vulnerables, al destinar más recursos, más cuidados y una red de atención "más sólida, humana y cercana".

A este respecto, la consejera ha resaltado que el Observatorio de la Dependencia resuelve año tras año que Castilla y León tiene el "mejor sistema de España" al atender a 127.987 personas con 180.623 prestaciones, con 2.270 personas atendidas más respecto al pasado año y 19.275 más desde el comienzo de la legislatura.

Todo ello, ha añadido, mientras "se reducen tiempos de espera, se simplifican los trámites administrativos y se apuesta por la formación de los profesionales para afianzar un servicio de calidad".

De hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha hecho énfasis en que Castilla y León es la primera Comunidad con más personas que reciben prestaciones en relación con su población --un 5,33 por ciento--, con menor número de beneficiarios de prestación a la espera de resolución --sólo 167-- y se ha logrado reducir el tiempo de reconocimiento del derecho a dos meses, frente a los seis del resto de España. Castilla y León resuelve un expediente de dependencia en 113 días, frente a una media nacional de 345 días.

"Es decir, atendemos a más personas, con más prestaciones y en menos tiempo, garantizando una atención plena, ágil y sin dilaciones. Y ello, muy a pesar del Gobierno de la nación que financia la Dependencia muy por debajo de lo que exige la ley", ha señalado la responsable autonómica del ramo, si bien ha asegurado que "hay margen de mejorar" y por ello su compromiso es "seguir mejorando".

PERSONAS MAYORES

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda, la consejera también ha remarcado que estos presupuestos apuestan por el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores y contarán para 2026 con 352 millones de euros, 43 millones de euros más, un 13,8 por ciento, respecto a 2024, y un 54,1 por ciento más respecto al inicio de la legislatura (228,6 millones de euros en 2021).

Con este "importante incremento" y en línea de la Estrategia de Cuidados de Larga Duración y Fomento del Envejecimiento Activo y Saludable 2025-2027, ha sostenido, se va a potenciar el envejecimiento saludable y activo y la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social.

Para ello, se reforzarán las actividades de envejecimiento activo del Club de los 60, cuyo nuevo 'Carné 60 Castilla y León' conlleva más ventajas con las que los mayores pueden ampliar sus conocimientos y mejorar sus habilidades.

Todo ello con "programas ya consolidados, pero en constante crecimiento", tales como el Programa Interuniversitario de la Experiencia, en el que se ampliarán sedes tanto presenciales como online, actualizando y mejorando la calidad.

De igual forma, la oferta de viajes, que en 2025 ha sido de 30.460 plazas, 2.856 más que el año anterior, trae el próximo año una novedad, ya que los socios a quienes se les adjudique uno de estos viajes podrán elegir la agencia de viajes que deseen para tramitar sus reservas y recibir la ayuda que precisen, con lo que se apuesta así por una atención presencial y próxima a la persona mayor.

Blanco también ha detallado que se incrementarán las ayudas para el fomento de las asociaciones de mayores, apoyando a más de 1.900 asociaciones de jubilados y pensionistas y que financiaremos con 650.000 euros, un 25 por ciento más que en 2024.

OTRAS MEDIDAS

La Estrategia de Cuidados de Larga Duración incorpora medidas para luchar contra la soledad no deseada y el aislamiento social. En 2026, se pilotará la actividad 'Espacios de Encuentro' para apoyar a las personas con especiales dificultades para afrontar la situación de soledad.

La Consejería que lidera Blanco también avanzará en 2026 en la coordinación territorializada entre entidades, fundamentalmente a través de la Red Amiga, en la accesibilidad a la información, en la mejora en la calidad de los servicios dirigidos al apoyo en situaciones de soledad, como es el teléfono Cerca de Ti, y la implicación de otros actores relevantes por su proximidad a las personas mayores, como los profesionales farmacéuticos.

En este presupuesto también se destacan los 275,87 millones de euros destinados a las prestaciones económicas de las personas en situación de dependencia, como son las prestaciones para cuidados en el entorno familiar o las prestaciones vinculas a un servicio, lo que supone un incremento del 17,39 por ciento.

"En Castilla y León apostamos por un modelo que combina la atención en centros residenciales con el cuidado en el propio domicilio", ha subrayado la responsable autonómica.

CUIDADOS Y ATENCIÓN EN EL HOGAR

Pero el modelo de Castilla y León "cada vez apuesta de una manera más firme y decidida" por los cuidados y la atención en el hogar con programas que permiten a las personas seguir viviendo en sus propios domicilios, con apoyos personalizados, ha expresado la consejera.

Así, dentro de 'INTecum' se integra el protocolo ELA, cuya previsión de gasto es superior a los dos millones, que ofrece atención integral a las personas en su propio domicilio, independientemente de la fase de la enfermedad en la que se encuentren, e incluye ayudas como la adaptación del hogar, el préstamo gratuito de productos de apoyo o la atención hasta 24 horas los siete días a la semana mediante asistente personal.

Además, se va a reforzar la colaboración con la Asociación de Enfermos de ELA de Castilla y León para llevar tratamientos complementarios a las personas en sus domicilios.

En esta línea, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico ha anunciado una partida de diez millones para mejorar la accesibilidad de los hogares de las personas mayores, como la adaptación de los baños mediante la sustitución de bañeras por platos de ducha, para fomentar su autonomía, seguridad y calidad de vida.

Muy ligado al área de la atención a personas mayores, dependientes y con discapacidad está el que concierne a la inversión en obra pública para modernizar los centros de atención a las personas, un total de 159 millones de euros entre este y el próximo ejercicio.

Cabe señalar el nuevo centro residencial de Salamanca por 22 millones, la nueva residencia de Zamora por 25,2 millones, el centro que se está construyendo en Ávila por 29,8 millones o la nueva Unidad de Valoración y de Atención a la Discapacidad de León, en la que se ha invertido 6,2 millones de euros. A ello hay que sumar los 5 millones destinados al nuevo centro de menores 'Los Molinos' de Salamanca.