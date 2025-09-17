Blanco reconoce un aumento del 20% de usuarias del programa 'Stem Talent' y su apuesta por la 'FP Stem'

La vicepresidenta de la Junta cllausura del programa Stem Talent en Segovia . - JCYL

SEGOVIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado que el programa 'FP Stem Talent Girl' de la Junta, una herramienta que busca incentivar que las jóvenes dirijan sus estudios hacia los sectores de perfil científico y tecnológico, ha incrementado su participación en un 20 por ciento, además de que ha subrayado la apuesta del Gobierno regional por el 'FP Stem'.

Blanco ha asistido en Segovia en la clausurar la X edición del Premio Mujer y Tecnología de la Fundación Orange, reconocimiento que refuerza el papel de la mujer en el sector conocido como 'stem' (por sus siglas en inglés, que corresponden a 'ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas').

La también vicepresidenta de la Junta ha felicitado a las dos premiadas de este año, la ejecutiva de la industria de defensa española Beatriz Gómez Jiménez, y la ingeniera superior de Telecomunicaciones, comandante de la Guardia Civil Carmen del Cerro de la Cruz.

Ambas han sido reconocidas por sus trayectorias profesionales ligadas a la tecnología y a las telecomunicaciones, aplicadas a sectores estratégicos de la defensa y la seguridad, y como referentes en el camino hacia una sociedad digital más inclusiva.

El acto se ha desarrollado en el espacio cultural La Cárcel_Centro de Creación de Segovia, donde se les ha entregado un galardón que desde hace diez ediciones distingue a mujeres cuya trayectoria personal y profesional es un modelo para otras mujeres y para la sociedad.

Isabel Blanco ha recordado que el camino a la igualdad social aún muestra "una brecha de género" en el sector tecnológico "aunque en Castilla y León los datos animan al optimismo". Según Blanco, "el 38,7 por ciento de los trabajadores en alta tecnología en Castilla y León, en campos de inteligencia artificial, nanotecnología o biotecnología, son mujeres, una cifra superior a la media española, del 33 por ciento, y europea, del 32,8 por ciento".

Este porcentaje indica, como ha subrayado la consejera que "en Castilla y León casi cuatro de cada 10 profesionales en alta tecnología son mujeres, lo que convierte a la Comunidad en referente de igualdad tecnológica".

Isabel Blanco ha asegurado que el reto actual es "mejorar estas estadísticas y avanzar en el diseño de iniciativas que apuesten claramente por favorecer la presencia de mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología". Como herramientas fundamentales, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha citado "la educación y el fomento de las vocaciones tempranas", para crear referentes femeninos desde la educación primaria.

Para facilitar este objetivo, Isabel Blanco ha citado el programa 'STEM Talent Girl', para niñas y estudiantes de la ESO y universidad, que en el curso que ha comenzado hace unos días desarrolla su octava edición, con una trayectoria que ya ha permitido formase "a más 6.000 alumnas".

Este programa cuenta con 10 sedes presenciales, en las 9 provincias de Castilla y León y en Madrid, y una sede online, para mejorar la accesibilidad al proyecto de todas las participantes "pero muy especialmente, de las residentes en el medio rural de esta Comunidad", ha remarcado Blanco.

El pasado curso 2024-2025, el programa trabajó con 1.120 alumnas, un 14 por ciento más que el curso anterior, con 196 centros educativos en toda Castilla y León. Para acompañar y orientar a las alumnas, hay 489 mentoras y 70 instituciones y empresas colaboradoras.

En este curso 2025-26 ya hay inscritas 1.346 mujeres, con la fecha límite para participar hasta el 15 de octubre, lo que augura un incremento final de participantes.

EN LA ETAPA DE INFANTIL.

Por otro lado, Isabel Blanco ha citado también el programa 'Steam Talent Kids', que trabaja en el fomento de competencias de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en niñas y niños de educación infantil y primaria "prioritariamente del medio rural". El programa incluye la entrega de kits robóticos en los centros escolares, para crear un robot y participar en una competición posterior.

El último curso, este programa infantil también fue un éxito, con 1.515 alumnos participantes, 38 centros educativos y 87 profesores de toda Castilla y León.

No obstante, la consejera Blanco ha lamentado que "las cifras muestran que sólo una de cada diez plazas en ciclos formativos de FP vinculados a áreas STEM está ocupada por mujeres".

Esta brecha de género "repercute en el mercado laboral" y, por ello, desde su Consejería se trabaja en un nuevo programa de "fomento de los estudios STEM en el ciclo de Formación Profesional", para iniciar durante este curso "el programa FP STEM para reforzar la enseñanza y el aprendizaje en estas disciplinas tecnológicas a mujeres, dentro de la formación profesional".

El programa incluirá mentorías y redes de apoyo para alumnas, una Red de Embajadoras FP STEM, un espacio para colaborar con empresas y un sello de calidad propio para los centros educativos. Además, se darán a conocer entre las alumnas ejemplos de referentes femeninos. De este modo, según la consejera, se trabajará para que las jóvenes de la región "opten por áreas muy masculinizadas como la fabricación mecánica, electricidad y electrónica, energía, construcción y obra civil, robótica o química industrial".

Otro programa de la Consejería de Igualdad de Oportunidades es MusiArq, que fomenta el interés por la ciencia y la tecnología a través de la arquitectura y la música.