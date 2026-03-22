Blanco reivindica la Semana Santa de Zamora por "mantener vivas las tradiciones" y "aunar lo mejor de la cultura" de CyL

ZAMORA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha reivindicado la Semana Santa de Zamora, que "mantiene vivas las tradiciones" y "aúna lo mejor de la cultura" de la Comunidad.

Así lo ha expresado este domingo en Madrid, donde ha acudido al 74º Pregón de la Semana Santa de Zamora, organizado por la Casa de Zamora, que representa a la ciudad en la capital.

Blanco ha agradecido a la presidenta y a la Junta Directiva de la Casa de Zamora que la hayan invitado un año más a participar en este pregón y ha destacado que ha sido "un honor" asistir, puesto que este año "especialmente no podía faltar".

En este sentido, ha resaltado la labor de la pregonera, la periodista zamorana Yanela Clavo, y ha puesto en valor los Banzos de Oro concedidos al Colegio Amor de Dios de Pinilla, a Feliciano Ferrero y, "muy especialmente", a Antonio Pedrero, a quien ha descrito como "persona emblemática de Zamora, referente en el mundo del arte y en la cultura".

En relación con la Semana Santa, Blanco ha indicado que, como zamorana, la celebración "lo es todo" y ha recordado que Castilla y León cuenta con ocho semanas santas declaradas Bien de Interés Turístico Internacional,

Asimismo, ha destacado que la Junta de Castilla y León "apuesta por consolidar a Zamora y a Castilla y León como referente en turismo de interior", y ha incidido en que el año pasado se registraron 1,8 millones de pernoctaciones en la Comunidad.

De este modo, la vicepresidenta ha asegurado que la Junta sigue con su apuesta por la promoción, por la difusión, y por el patrimonio, en este caso a la Semana Santa de Zamora, que "aúna lo mejor de las tradiciones, la cultura y el patrimonio".

Por último, ha enzalado la labor de la Casa de Zamora en Madrid, al señalar que permite "dar a conocer, difundir las tradiciones y seguir con la apuesta por la cultura de Zamora".