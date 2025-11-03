Blanco subraya el "compromiso" de la Junta con la teleasistencia avanzada que llega a 62.000 usuarios

La vicepresidenta regional, Isabel Blanco, junto a la consejera de Industria y Empleo, Leticia García, y el director del mundo de Castilla y León, Pablo Lago. - EUROPA PRESS

BURGOS 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, ha mostrado el "compromiso" de la Administración regional con la teleasistencia avanzada gratuita para todos los usuarios, con una inversión de "más de 70 millones" con los que se extiende el servicio a "62.000 personas".

En este sentido, la Junta ha diseñado unos presupuestos que, en sus palabras, "dan continuidad a la transformación digital de los servicios sociales". Isabel Blanco ha hecho estas declaraciones antes de participar en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León, con el título 'Nuevas tecnología para nuevos retos sociales', que se ha celebrado en Burgos.

Blanco ha subrayado que Castilla y León aporta "esa visión de modernidad" que avala la gestión que se ha venido realizando durante estos años. "Somos líderes en la prestación de servicios sociales. Y también en atención de la dependencia", ha incidido para presumir de "gestión" al recordar que la Comunidad es "la segunda según el barómetro sanitario".

La idea del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, según ha detallado Blanco "es seguir trabajando" para colocar a esta tierra "entre las tres mejores comunidades de España en todos los aspectos". Para ello, el Gobierno regional ha presupuestado las cuentas "más altas de la historia", entre las que destaca las "más de 5.000 millones en sanidad o los 3.000 en educación", para recordar que se tratan de unas cuentas para "el futuro".