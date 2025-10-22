Blanco tilda de 'sanchazo' la tasa de basuras "impuesta" por el Gobierno y acusa al PSOE de "faltar a la verdad"

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco, ha defendido que la tasa de basuras, "comúnmente conocida como 'sanchazo'", que se ha impulsado en la ciudad es una "imposición directa" del Gobierno de Pedro Sánchez, razón por la que ha acusado al PSOE de "manipular y a faltar a la verdad" en sus críticas.

"Fue él quien obligó a todos los ayuntamientos a aplicar una tasa específica y no deficitaria que cubriera el coste íntegro del servicio de recogida, tratamiento y transporte de residuos sólidos urbanos mediante su ley nacional de residuos", ha explicado el edil en declaraciones difundidas a los medios en respuesta al Grupo Municipal Socialista.

Precisamente, Blanco ha criticado que los socialistas vuelvan a "manipular y a faltar a la verdad" en su campaña sobre la tasa de basuras, puesto que "saben perfectamente que este pago es una decisión y una imposición directa de Sánchez".

Por ello, ha señalado que es "vergonzoso" que el Partido Socialista "intente engañar" a los vallisoletanos al ocultar que esta medida "viene de su propio jefe en La Moncloa".

"Es el gobierno socialista el que mete la mano en los bolsillos de los vecinos, asfixia a las familias, ahora a los autónomos, e impone en los ayuntamientos tasas como esta", ha apostillado el responsable municipal de Hacienda.

Asimismo, el concejal ha remarcado que el equipo de gobierno municipal apuesta por bajar los impuestos, como se ha hecho en el IBI o en el impuesto de circulación. "Por tanto, el que quiera buscar responsables del 'sanchazo', que busque dentro del Gobierno socialista", ha concluido.