Bodegas Emilio Moro genera un espacio de "conexión" con el primer directo de 'A un vino de distancia' en Valladolid

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Emilio Moro ha llevado su espacio de "conexión y reflexión" denominado 'A un vino de distancia' a su primera cita en formato físico con un acto en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, donde seis representantes del talento local han conversado sobre gastronomía y literatura con el vino como "acompañamiento".

"Cuando nos reunimos alrededor de una copa de vino y disfrutamos de la compañía, en familia o con amigos, hablamos de nuestras experiencias personales, pero también de otros muchos temas, como cine, literatura, gastronomía o moda", ha señalado el director de Marketing de Bodegas Emilio Moro, Héctor Medina Moro, este jueves, 4 de diciembre, en el evento, para incidir en el origen de la iniciativa 'A un vino de distancia'.

Esta apuesta de Bodegas Emilio Moro salta del formato digital al físico para "generar espacios reales de conversación" y promover así "reflexiones" y "experiencias" como las ya incentivadas a través de su plataforma audiovisual mediante entrevistas, relatos y conversaciones con personalidades destacadas de la cultura, la ciencia y la gastronomía.

El Salón de Actos del espacio cultural vallisoletano ha acogido el encuentro, que ha arrancado a las 19.00 horas, y que extiende ese camino iniciado para "abrir" la cultura del vino a "nuevas generaciones" desde su experiencia tras más de un siglo de tradición familiar en el corazón de Ribera del Duero y El Bierzo.

Esta primera edición en formato físico, que es el "principio", ha consistido en dos mesas redondas, una primera sobre el proceso creativo de la literatura y otra sobre las elaboraciones gastronómicas y el consumidor.

En concreto, en la primera conversación han participado la escritora y filóloga Lara Vallejo; la ilustradora y diseñadora gráfica Laura de la Cruz, más conocida como 'La pelirroja que más mola', y el presidente del Gremio de Editores de Castilla y León, José Ángel Zapatero.

Posteriormente, la segunda parte se ha centrado en lo gastronómico con las intervenciones de la Mejor Sumiller 2024, Silvia Ortúñez; el chef del restaurante La Botica de Matapozuelos, Miguel Ángel de la Cruz, y el chef del restaurante Trasto, Teo Rodríguez.

GASTRONOMÍA Y VINO, DE LA MANO

"A día de hoy todo se soluciona en la mesa, y todo lo que conlleva a la mesa lleva vino", ha aseverado, en este sentido, Teo Rodríguez, quien ha reivindicado la unión de gastronomía y vino desde "tiempo inmemoriales": "Van de la mano".

El chef del restaurante Trasto, que tiene un Sol Repsol desde 2019, ha destacado así iniciativas como 'A un vino de distancia' que permiten acercarse al público y contar historias, lo que él también intenta transmitir desde su establecimiento.

"Verme a mí o ver a los demás ponentes explicar lo que hemos hecho en el trabajo diario, las dificultades o no que podemos tener al cabo del día, a la gente le deja muy claro que lo que hacemos no viene en lata, es decir, viene un trabajo detrás, con mucho esfuerzo", ha agregado el ganador del octavo Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid'.

Asimismo, ha explicado que para él es un "placer" participar en estos espacios de encuentro como representante de la gastronomía de la provincia de Valladolid, donde, ha reconocido, ya ha "generado marca", especialmente tras los reconocimientos obtenidos.

Por su parte, Miguel Ángel de la Cruz ha coincidido en que gastronomía y vino son un "50-50" y generan una "sinergia" que permite "experiencias completas, que todo esté bien ordenado". "La mesa siempre es un buen lugar, después de una comida y una buena bebida, para dialogar", ha compartido.

El chef de La Botica, que cuenta con una estrella Michelin, dos soles Repsol y el VI Premio Sostenibilidad Revelación Aquanaria, también ha abordado el día a día en un establecimiento como el suyo, un trabajo "muy humano" que es importante mostrar en plataformas, como en este caso 'A un vino de distancia' junto a Bodegas Emilio Moro.

"Esto es un lugar de encuentro para poder dialogar, conversar y aportar", ha apostillado el también reconocido como Mejor Cocinero de Castilla y León.

Tras las experiencias de estos dos chefs y del resto de personalidades participantes, Bodegas Emilio Moro ha invitado a brinda por la creatividad y continuar con la conversación suscitada en esta primera edición en directo de 'A un vino de distancia'.