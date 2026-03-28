El BOE publica la convocatoria de 36 plazas de bombero conductor del servicio de la Diputación de Ávila

ÁVILA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria de 36 plazas de bombero conductor del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Ávila, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Servicio de extinción de incendios, por el sistema de oposición, en turno libre.

Se abre así el plazo de 20 días hábiles, a contar desde este lunes, 30 de marzo, para la presentación de solicitudes por parte de los aspirantes, según ha informado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el texto señala que los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila número 239, de 12 de diciembre de 2025.